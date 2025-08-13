Día internacional del zurdo: mitos desbloqueados

Madrid

Solo el 10,6 % de la población mundial es zurda, aunque la cifra puede variar entre el 9,3 % y el 18,1 % según el método de medición, de acuerdo con el metaanálisis Human Handedness publicado en la revista Psychological Bulletin.

El Día Internacional del Zurdo, celebrado cada 13 de agosto, fue instaurado por el Left-Handers Club de Londres en 1992, con el objetivo de concientizar sobre las necesidades de quienes manejan esta mano como dominante.

A lo largo de la historia, a las personas zurdas se les han atribuido mitos y creencias erróneas. Para desmontarlos, el doctor en neurociencias Diego Redolar y la psicopedagoga Sylvie Pérez, profesores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), responden las dudas más frecuentes basándose en la ciencia.

1. ¿Funciona de manera distinta el cerebro de una persona zurda?Sí, pero las diferencias son mínimas. En zurdos, el hemisferio derecho suele tener mayor peso funcional en la corteza motora, mientras que en diestros es el izquierdo. El control motor lo realiza siempre el hemisferio contralateral al movimiento.

2. ¿El área del lenguaje está en el mismo lugar? En la mayoría de zurdos, el lenguaje se localiza en el hemisferio izquierdo, aunque también puede estar en el derecho o en ambos. Esto puede ser ventajoso: en caso de lesión cerebral, si el lenguaje está repartido entre los dos hemisferios, las secuelas suelen ser menores.

3. ¿Se desarrollan igual las habilidades en zurdos y diestros? En general, sí. La principal diferencia puede venir del contexto sociocultural. Por ejemplo, un zurdo que aprende a escribir árabe —de derecha a izquierda— lo tendrá más fácil que uno que escribe en castellano, ya que no arrastrará la tinta ni manchará el papel.

4. ¿Por qué hay personas diestras y zurdas? No existe una explicación definitiva. La lateralidad parece ser una característica de organización del sistema nervioso, pero las causas exactas siguen sin conocerse.