Los colores indispensables para esta mitad del año

Presente en colecciones de firmas como Prada, Miu Miu, Chloé o Valentino, y adoptados por prescriptoras de estilo como Kate Moss, Florence Pugh o Kendall Jenner, estos colores no solo visten el armario estival, sino que proyectan una nueva narrativa visual basada en la frescura, la sofisticación y el optimismo.

Marrón chocolate: la calidez que sustituye al negro

Aunque tradicionalmente vinculado al otoño, el marrón chocolate se ha reconfigurado como color esencial del verano 2025. Firmas como Max Mara, The Row, Saint Laurent o Prada lo han convertido en la alternativa sofisticada al negro, ideal para trajes de lino, vestidos camisero o monos fluidos. Según datos de la plataforma de ventas Net-a-Porter, las búsquedas de "chocolate brown" han aumentado un 35 % respecto al año anterior. Algunas cabeceras lo han definido como "el nuevo neutro inesperado del verano", y estilistas lo proponen como fondo de armario por su facilidad para combinar con tonos vivos o pastel. En el circuito de celebrities, el marrón ha sido elegido por Hailey Bieber y Rosie Huntington-Whiteley para eventos de día y de noche, confirmando su adaptabilidad y carácter elegante.

Verde pistacho: el nuevo neutro

Sofisticado y fresco, el pistacho se ha convertido en uno de los colores más populares de la temporada. Valentino, Gucci, Saint Laurent, Miu Miu y Prada lo han incluido en vestidos de corte minimalista, prendas satinadas y trajes fluidos. La razón de su éxito radica en su versatilidad: combina con tonos tierra, blancos rotos y tonos más vibrantes como el coral o el azul celeste y es uno de los favoritos de las danesas para los estilismos casuales del día a día. "Es un tono favorecedor que refleja la luz y se desmarca de los clásicos", dice el estilista Alberto del Sol. En las alfombras rojas, Florence Pugh apostó por un diseño en pistacho de Alexander McQueen, mientras que Cynthia Erivo lo llevó en un vestido "strapless" de Louis Vuitton. El tono también ha sido protagonista en el "street style" de "fashion weeks" como la de Copenhague, donde se ha impuesto en accesorios y prendas de punto.

Metalizados: el futuro es ahora

Si el verano suele identificarse con lo orgánico y lo natural, los tonos metalizados irrumpen para contradecir el lugar común. Plata, platino y acabados espejo están presentes en las propuestas de Stella McCartney y Coperni, así como en calzado, bolsos y prendas de noche que elevan instantáneamente cualquier estilismo. No se trata sólo de brillar, sino de incorporar el metalizado como un básico con carácter. Marcas como Paco Rabanne lo han convertido en seña de identidad, mientras que Balenciaga lo reinterpreta desde el exceso. La clave está en dosificar: unas sandalias plateadas, una falda midi o un bolso tipo baguette bastan para actualizar el armario. “Al final aportan mucha personalidad a cualquier look, y favorecen especialmente en esta época del año al estar bronceados”, explica el estilista.

Azul marino: equilibrio cromático.

Siempre vigente, el azul marino se reafirma como el contrapunto perfecto a las gamas más brillantes. Este tono, que recuerda el clásico uniforme marinero, ha sido recuperado por firmas como Chanel, Miu Miu y Reformation. La tendencia se materializa en vestidos lenceros, blazers “oversized” y pantalones amplios.Combinado con amarillo mantequilla o pistacho, el azul marino actualiza su clasicismo y se convierte en opción imprescindible para quienes buscan sofisticación sin estridencias. En el “street style” de Milán y París ha aparecido en conjuntos monocromáticos y como color base para estilos más experimentales.

Amarillo mantequilla: el tono más apetecible

Despojado de la agresividad del amarillo tradicional, el ‘butter yellow’ es la sorpresa cromática de la temporada. Suavizado y cercano al blanco vainilla, este tono ha sido protagonista en las pasarelas de Chloé, Chanel, Issey Miyake y Coperni, donde se ha plasmado en tejidos ligeros como el lino, el algodón y la seda.Kate Moss, Lauryn Hill y Timothée Chalamet han optado por el amarillo mantequilla en eventos recientes, consolidando su estatus de tendencia. Se percibe como una opción elegante, relajada y perfectamente combinable con tonos tierra, grises claros y azul marino.

Cómo integrarlos en el armario

El éxito de esta paleta “reside en su capacidad de interacción”, explica Del Sol. El pistacho y el marrón forman un binomio natural; el azul marino y el amarillo mantequilla equilibran clasicismo y frescura; los metalizados, por su parte, funcionan como acento versátil.Pistacho y marrón: ideal “para conjuntos relajados de lino o algodón, aporta sofisticación sin rigidez”. ‘Butter yellow’ y azul marino: fácil de llevar en entornos “urbanos o más formales”.Metálicos: recomendables “en pequeños toques como calzado, joyería o bolsos”.Las grandes cadenas como H&M, Bershka y Zara ya han replicado estas combinaciones en sus líneas premium, mientras que firmas independientes apuestan por reinterpretaciones sostenibles en materiales reciclados o de origen natural.

