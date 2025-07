Reviven a los iconos pop de los años 90 con una colección de ropa

Guadalajara, México

"La cultura pop es como que se vuelve a reciclar muchas veces. Y sí, en efecto hay muchas manifestaciones de los 90, incluso de los 80, pero también es algo que le parece muy exótico a las nuevas generaciones que intentan entender y que empiezan a valorar más de estética", afirmó el creador de la marca No Name.

Con esta colección compuesta de 44 atuendos, la marca celebró su primera década de actividades mostrando prendas que pueden ser usadas por cualquier género y con las que muchos adultos jóvenes se sentirán identificados.

"Nuestro lema es 'Pop is not dead', es la satírica a 'Punk is not dead' que habla de eso que el pop, la cultura popular siempre está presente, del México kitsch (de mal gusto o exagerado), entonces, tratamos de fusionar eso con este lenguaje que siempre me ha apasionado que es la estética japonesa", afirmó el diseñador.