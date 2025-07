Alejandra Fuentes: Desde el corazón de Olancho a conquistar el universo

SAN PEDRO SULA.

“Me siento muy honrada y con mucha responsabilidad porque sé que no les puedo fallar, esta es mi segunda vez participando en Miss Honduras Universo y les prometo que voy a dar lo mejor de mi para poder representar no solo a Olancho, sino también a Honduras internacionalmente”, expresó en esa ocasión con mucha seguridad.

“Mi pasión en realidad son las causas sociales y los derechos humanos, yo tengo una carrera de más de 11 años en esta área, he trabajado con cooperaciones internacionales, diplomacia y, actualmente, soy embajadora global del Consejo de Derechos Humanos, Paz y Política de las Naciones Unidas".

Alejandra es una mujer multifacética, a sus 31 años es modelo, licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), y máster en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas por ESERP Business and Law School de Barcelona, España.

Luego de una larga jornada de pasarela en traje de baño, traje de gala y una ronda de preguntas, Alejandra fue coronada por Victoria Kjaer, actual Miss Universo, y procedió a agradecer a Dios y quiénes creyeron en su potencial desde el principio.

Fue un reto poder entrevistarla después de este momento tan especial y emotivo, pues todos sus fans querían fotografías con ella y abrazarla con emoción. Después de la espera, Alejandra brindó a LA PRENSA sus primeras palabras como la gran reina de la noche:

“Todavía no me lo creo, les agradezco por siempre estar pendientes de este evento tan importante, no puedo sentirme más que orgullosa pero, sobre todo, agradecida por esta oportunidad".

"Al momento de responder la pregunta final me sentí un poco nerviosa, no voy a mentir, pero hablé con la verdad, que es lo que yo creo que mi país necesita, yo abogo por la educación y lo quiero seguir haciendo a través de mi proyecto social, porque para mi esto no es solo un concurso de belleza, es un estilo de vida y yo quiero continuar haciéndolo y seguir representando a Honduras de la mejor manera”, concluyó.