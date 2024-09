Laura Fernández, una explosión de arte, talento y creatividad musical

“Inicié estudiando Química , pero me cambié porque el llamado artístico no se callaba. Entonces estudié C omunicaciones y Producción de Televisión y Cine, luego una maestría en Marketing Creativo”, afirmó.

- Nombre completo: Laura Marcella Fernández Doblado

- Fecha de nacimiento: 13 noviembre 1991

- Color favorito: Magenta Pantone 20-0114

- Artistas favoritos: The White Stripes, Janis Joplin, Interpol, Florence and the Machine

- Frase célebre favorita: “We’re here for a good time (not a long time)”. Estamos aquí para un buen momento, no para un largo momento.