Y tú, ¿qué tipo de hombre eres?

Testimonio 1: “La mayor parte del tiempo ella (mi pareja), se ocupa de las tareas de la casa, mientras yo me encargo de las tareas masculinas como lavar el auto. Además, a veces voy a hacer la compra y también hago trabajos de pintura en la casa”.

Los varones con un estilo igualitario, buscan una asociación más de “igual a igual” con su pareja sentimental, poniendo énfasis en que la relación sea de carácter mutuo y recíproco y que el hecho de “dar y recibir” sea mensurable, es decir que pueda ser medido o valorado, según el estudio de la UBC.

Uno de los participantes, que encaja en esta tipología expresó: “A ella (mi pareja) no le gusta cómo cocino, ni tampoco le gustan la carne ni las patatas. En cambio, a mí, me encanta su cocina. No pretendo que ella guise, sino de que ambos estemos contentos con el resultado, haciendo lo que mejor se le da a cada uno”.