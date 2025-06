Dra. María Eugenia Sáenz: “La mujer más peligrosa es la que ya no pide permiso para brillar”

Una combinación perfecta de belleza, carisma, talento, fuerza y disciplina son algunos elementos que describen a María Eugenia Sáenz, una mujer nacida en Santa Rosa de Copán, pero residente en la zona centro del país, quien con su esfuerzo e inteligencia ha logrado alcanzar sus sueños. La experta en medicina estética es muy popular en redes sociales por su espontaneidad y su contenido enfocado en su labor médica, mostrando procesos, resultados, consejos y su estilo de vida personal. La doctora Sáenz abrió su corazón con Diario LA PRENSA para expresar detalles personales que no suele compartir en Instagram y TikTok.

¿Cómo inició su pasión por la Medicina Estética?

Desde niña, el arte ha sido parte esencial de mi vida. Pintaba cuadros, exploraba formas y colores, y desde muy temprano supe que tenía un hemisferio creativo muy desarrollado. Con el tiempo, ese amor por el arte evolucionó hacia el maquillaje, y más adelante descubrí que podía canalizar esa pasión en algo aún más transformador: la medicina estética. Para mí, cada rostro es un lienzo, y mi misión es acompañar a cada persona en su proceso de autodescubrimiento y empoderamiento. Porque la belleza no es vanidad: es salud, es prevención, es equilibrio. La medicina estética con propósito no solo mejora lo visible, también impacta el bienestar emocional, la seguridad personal y la calidad de vida. Y eso es lo que más me apasiona: transformar vidas desde la ciencia, el arte y el amor propio.

¿Cómo fue su infancia y adolescencia?

En mi infancia me consideraba una niña muy introvertida. Me costaba socializar y muchas veces me daba pena hablar o expresarme en público. Mis padres, con mucho amor y visión, comenzaron a impulsarme con pequeños retos que marcaron mi camino: me inscribían en concursos de belleza de la escuela, me enviaban a campamentos de verano en Tegucigalpa y hasta aprendí a bailar belly dance, ¡hacía shows completos! Todo eso me ayudó a desarrollar confianza, aunque por dentro seguía siendo muy sensible. En mi adolescencia fui una estudiante muy disciplinada, siempre en cuadro de honor, perfeccionista, exigente conmigo misma y con sed de dar siempre lo mejor. Pero también enfrenté momentos duros: sufrí bullying, llegué a perder mi identidad intentando encajar, buscando aceptación en otros cuando aún no la había encontrado en mí. Hoy entiendo que esas etapas me prepararon. Que cada reto me fue puliendo. Y eso fue lo que viví: una transformación profunda. Siempre sentí que tenía ángeles en el camino, personas mayores con las que conectaba mejor, que me guiaban, me daban sabiduría y siempre digo que no fue que me perdí, fue que me apagué por un momento... hasta que entendí que mi luz merecía brillar sin permiso.”

¿Cómo nació la Dra. Rockstar?

El rock ya lo llevaba en las venas. Desde niña sentía una energía intensa, creativa y sensible, pero en la adolescencia me desconecté de mi esencia. No por falta de amor propio, sino por las presiones externas, por querer ser entendida en un mundo que a veces no sabe manejar lo diferente. Me apagué. Pero no por siempre. La chispa volvió en mi internado médico, justo en el lugar donde nací: el Hospital de Occidente. Ahí, entre pacientes, guardias largas y desafíos reales, comencé a reencontrarme. Recuerdo claramente la primera vez que entré al estudio Made Ink Copán para hacerme un tatuaje... y de fondo sonaba música rock. Esa vibración me estremeció el alma. Era como si mi esencia dormida despertara con cada riff. Ahí entendí que no tenía que elegir entre ser doctora y ser yo misma. Que podía ser ambas. Que podía transformar vidas desde la medicina sin renunciar a mi autenticidad. Ahí nació la Dra. Rockstar. No como una marca, sino como un personaje emocionalmente magnético, éticamente potente y visualmente inolvidable. Una mujer que inspira con su historia, enseña con su ciencia, conecta con su sensibilidad y lidera con su verdad. Una mujer sin miedo. Porque cuando comunicas desde el alma, con estrategia y sin pedir permiso... no hay techo que te detenga.

¿Cómo describe su evolución personal y profesional en los últimos 10 años?

Desde pequeña soñaba en grande. Siempre supe que algún día sería una mujer empresaria, líder y con propósito. Aunque el camino no ha sido fácil, hubo momentos de dudas, miedos e inseguridades, también creo firmemente que Dios te envía los retos que sabe que puedes superar. Y esos desafíos no te rompen... te transforman en tu versión más fuerte. Profesionalmente, he crecido como la espuma. Todo ha sido fruto de disciplina, constancia y pasión. He invertido en mi educación, en mi marca personal y en cada paso de mi carrera, sabiendo que cuando tus objetivos están claros, tus decisiones se vuelven más fáciles. Cada meta cumplida ha sido un escalón hacia una visión más grande. Hoy miro hacia atrás con gratitud y hacia adelante con visión.

¿Qué proyectos tiene a corto y mediano plazo?

A corto plazo, estoy enfocada en consolidar mi clínica MarieugeneGlam como un referente en medicina estética avanzada, integrando nuevas tecnologías y protocolos con propósito. También estoy desarrollando contenido de alto valor en redes, no solo en estética, sino también en motivación y crecimiento personal, para inspirar a más mujeres a convertirse en su mejor versión. A mediano plazo, mi visión es internacionalizar mi marca como conferencista en congresos médicos de alto nivel, y al mismo tiempo, expandirme como empresaria en nuevos sectores. Estoy entrando al mundo de los bienes raíces como parte de mi estrategia para aumentar mis activos y crear fuentes de ingreso sostenibles. Creo firmemente que una mente millonaria no se enfoca solo en ingresos, sino en construir libertad, legado y expansión con propósito.

¿Cuáles han sido los mayores retos en su carrera como doctora?

Ser médico es una carrera de resistencia física, emocional y mental. Pasamos por turnos interminables, noches sin dormir, jornadas sin comer, y muchas veces por injusticias dentro del mismo gremio. Lo más duro no siempre es la medicina, sino la presión silenciosa que viene de quienes deberían apoyarte: colegas que minimizan, que juzgan o que no entienden que también se puede ser diferente y brillar. Uno de mis mayores retos fue tomar la decisión de no seguir el camino tradicional que otros esperaban de mí. Me gustaba la cirugía plástica, sí, pero descubrí que la medicina estética me hacía feliz. Ahí encontré mi equilibrio entre la ciencia, el arte y el propósito. Elegí lo que realmente encendía mi alma, aunque eso significara romper moldes y soportar críticas. Hoy puedo decir que valió la pena. Y me hace profundamente feliz saber que ahora inspiro a otras médicas a atreverse a elegir su camino desde el corazón, no desde el miedo. Porque sí, el médico también puede ser diferente... y aún así, profundamente profesional y exitoso.

¿Qué servicios ofrece en su clínica?

En MarieugeneGlam Clinic ofrecemos tratamientos médico-estéticos avanzados, personalizados y basados en evidencia científica. Nuestro enfoque está en realzar la belleza de forma natural, segura y con propósito, utilizando tecnología de última generación y protocolos propios que combinan ciencia, arte y bienestar. Ofrecemos aplicación de neuromoduladores (Botox), armonización facial con ácido hialurónico, bioestimuladores de colágeno como Sculptra y HarmonyCa, tratamientos con Ultraformer MPT, Morpheus8, Dermapen 4 con exosomas, PDRN de salmón, sueroterapia antioxidante con glutatión, vitamina C , NAD+ y otros procedimientos. Además, estoy en constante actualización viajando internacionalmente para formarme con los mejores expertos del mundo. Cada tratamiento que ofrezco lo he probado y estudiado a fondo. Porque creo firmemente que un paciente informado, guiado por un médico capacitado, tiene el poder de transformarse sin perder su esencia.

En su caso, ¿qué elementos considera importantes para crecer en redes sociales?

Para mí, crecer en redes sociales no se trata solo de sumar seguidores, sino de construir una comunidad auténtica. Lo más importante es tener un mensaje claro, propósito en lo que compartís y, sobre todo, ser tú misma. La gente ya no busca perfección, busca conexión. En mi caso, combino mi estilo de vida con mis viajes de formación internacional, mis entrenamientos de CrossFit, mi amor por la música rock y mi enfoque médico-estético basado en evidencia. No solo muestro resultados, muestro procesos, hábitos, disciplina y evolución. Porque detrás de cada publicación hay una historia real, una mujer que se prepara, que se exige, y que también se permite ser humana. Y sobre todo, creo firmemente en la importancia de construir una marca personal sólida. Una que hable incluso cuando no estás presente. Tu marca es lo que te distingue, lo que te posiciona y lo que te mantiene vigente. Las redes son una plataforma increíble cuando se usan con estrategia, autenticidad y coherencia.

La definición de su esencia

Pasatiempos favoritos:

Me apasiona todo lo que expande mi mente y fortalece mi carácter. Disfruto leer libros de crecimiento personal acompañados de un buen café, entrenar CrossFit —porque ahí es donde refuerzo mi disciplina y mi enfoque—viajar para invertir en mi mayor activo que es la mente; escuchar música rock, que me conecta con mi esencia... y crear contenido con propósito para inspirar a otros desde mi historia real. Color favorito:

El negro es parte de mi esencia. Es un color que me da poder, presencia y enfoque. Me conecta con la música que amo, con el arte, con el rock... con mi lado más fuerte y auténtico. ¡Mi closet es 99% negro haha! Tres cosas que le molestan o le hacen enojar:

Las mentiras, el desorden y la falta de palabra. Tres cosas que la hacen feliz:

Me hace feliz disfrutar de un buen café con un libro que me inspire, cumplir las metas que me propongo, compartir tiempo de calidad con mis papás. Artistas favoritos:

Iron Maiden , Pantera , SOAD, Led Zeppelin, Megadeath , Scorpions , Type O Negative, Judas Priest, Slayer hahaha depende la hora el día

Datos personales