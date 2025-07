Lilian Pineda: "Entre mujeres debemos ser motivación y no competencia"

San Pedro Sula.

Una reina de belleza es la representación de la elegancia, la inteligencia y la empatía. Más allá de su belleza física, destaca por su carisma, seguridad y habilidades de comunicación. Es una mujer que destaca no solo su apariencia, sino también su capacidad para inspirar, servir y liderar con el corazón. Estas cualidades hacen de Lilian Pineda una sampedrana ejemplar que dejó una huella imborrable en el Miss Honduras Universo 2023. Lilian no solo fue la primera madre de familia de esta ciudad en participar, sino también la primera hondureña en llegar a la final, quedando en segundo lugar y marcando un hito a nivel nacional. Hoy, a dos años de su paso por el certamen de belleza más importante del país, la hermosa joven de 28 años nos cuenta su experiencia y los cambios positivos que esta etapa le dejaron en su vida. ¿Cómo fue la experiencia de estar tomada de las manos con Zu Clemente para definir a la ganadora del 2023?

"Fue gratificante, una experiencia muy enriquecedira y me siento muy feliz de haber sido la primera madre en concursar desde que cambiaron las reglas del certamen, fue muy bonito tener esa inclusión". Marcaste una historia en el país al ser la primera madre de familia en llegar a la final, ¿qué significó esto para ti?

"Fue una bendición, ver a mi hijo apoyándome desde abajo del escenario fue un momento inolvidable y sé que él lo va a recordar cuando esté más grande. Las madres somos mujeres fuertes y valientes que podemos seguir luchando por nuestros sueños". ¿Qué fue lo más desafiante para ti durante el concurso?

"La falta de preparación porque todo se dio muy rápido, acepté participar un mes antes y ese fue uno de los mayores deasafios, no había tenido la experiencia como reina de belleza, he sido modelo pero la pasarela es totalmente distinta a la de una Miss. Estoy muy agradecida porque otras ex misses me dieron su apoyo y gracias a ellas pude dar lo mejor de mi esa noche".

¿Qué fue lo que más te gustó del Miss Honduras Universo?

"Una de las cosas que más me encantó fue conectar con la gente, conocer muchas personas en todos lados, recibir mensajes bonitos. Yo siempre trato de contestar y agradezco a quienes se toman el tiempo de escribirme. También me encantó conocer a las otras chicas, tuvimos un lazo muy bonito que vamos a recordar siempre". ¿Sientes que tu vida cambió después del certamen?

"Si, definitivamente, fue un impuslo para crecer en redes, yo ya estaba en redes anteriormente, pero después del Miss, claramente fue un impulso y me ha abierto muchísimas puertas para trabajar con varias marcas, que es a lo que me dedico actualmente, hago contenido de belleza, moda, lifestyle, maternidad y hasta gastronomía". ¿Qué consejo le darías a las nuevas participantes?

"Que lo disfruten al máximo porque es una experiencia que, usulamente, solo surge una vez en la vida, sin importar el resultado hay que dar lo mejor de si misma". ¿Te animarías a participar en otro certamen?

"Por el momento no está en mis planes, pero no lo descartaría, me encantó la experiencia y sí es algo que podría considerar más adelante, pero no ahora. ¿Quiénes son tus favoritas de las candidatas al Miss Honduras Universo 2025?

"Está fuerte la competencia, pero mi apoyo siempre va para San Pedro Sula (Luisa Pineda), aunque también me encanta Tegucigalpa (Woldie Durón), Olancho (Alejandra Fuentes), Copán (Valeria González) e Islas de la Bahía (Jazmín Rodríguez)".

Una reina de belleza siempre está expuesta a la opinión pública. Desde tu perspectiva, ¿qué consejo les darías a las nuevas chicas para manejar este tipo de estrés?

"Para mi lo mejor es que como mujeres podamos estar unidas y que miremos con ojos de gracia y solidaridad a las demás, que no veamos a las otras mujeres como competencia sino como motivacion e inspiración y fortaleza. Siempre hay comentarios negativos, sobre todo, hay gente que está en desacuerdo con las madres, pero eso a mi realmente no me molestó". ¿Cómo es tu relación con Zu Clemente?, ¿ya se conocían o fue después de ser colegas?

"Nos conocíamos únicamente a través de redes, ella me escribió para un Día de la Madre y me invitó a una entrevista cuando ella estaba en el programa de televisión, pero, lastimosamente, no pude asistir". ¿Qué te impulsó a participar en el Miss Honduras Universo 2023?

"El cambio de reglas y poder hacerlo siendo mamá, que era algo toalmente nuevo y así poder demostrar que las mamás podemos con todo". ¿Cómo es tu día a día, qué cosas te hacen feliz?

"De lo que más disfruto es pasar tiempo con mi hijo, llevarlo a pasear, salir, jugar con él, el tiempo en familia, con mi esposo, mis suegros, cocinar juntos, hacer ejercicio y trabajar en mis redes.