Escasez de ajo y alza de precios amargan las fiestas de fin de año en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

De acuerdo con vendedores del sector, actualmente es difícil encontrar ajo en los puestos del mercado, y cuando aparece, su costo es considerablemente más alto que semanas atrás.

A pocos días de finalizar el año y en plena temporada de celebraciones, comerciantes y consumidores del mercado El Rápido, en San Pedro Sula, reportan una marcada escasez de ajo, producto esencial en la preparación de los platillos tradicionales de fin de año, situación que ha provocado un aumento significativo en su precio.

Tony Linares, comerciante del lugar, explicó que la escasez se debe a problemas en la importación del producto. “El ajo viene exportado de otros países y está retenido en los puertos; por eso ahorita no hay. En este momento no se consigue ajo aquí en el mercado El Rápido”, afirmó.

Además de la falta del producto, el incremento en el precio ha generado molestias entre los compradores. Según los comerciantes, la ristra de cinco cabezas de ajo, que antes costaba alrededor de 20 lempiras, ahora se vende entre 70 y 100 lempiras, e incluso en algunos puntos alcanza hasta los 120 lempiras. “Estamos hablando de un aumento de más de 100 lempiras en comparación con el precio anterior”, señaló Linares.

Los consumidores no ocultaron su preocupación ante esta situación. María López, ama de casa, residente del sector Chamelecón, manifestó que el aumento afecta directamente el presupuesto familiar.

“Uno viene a comprar para hacer la comida de Año Nuevo, y se encuentra con estos precios. El ajo es básico, pero así de caro cuesta llevarlo, tocará cocinar con lo que tenemos, pero el sabor de las comidas no es el mismo”, expresó López.

Por su parte, Don César Turcios, otro comerciante del mercado, indicó que aunque el ajo no se utiliza en grandes cantidades, el alza genera inconformidad. “A la gente no le gusta cuando le piden 70, 100 lempiras por cinco cabecitas. Reclaman porque saben que antes era barato, y en esta temporada se usa bastante”, comentó.

A diferencia del ajo, otros productos de la canasta básica mantienen precios relativamente estables. La papa se encuentra entre 8 y 13 lempiras la libra; el tomate oscila entre 15 y 20 lempiras; la cebolla se vende entre 15 y 22 lempiras; y la zanahoria tiene precios que van de 6 a 10 lempiras la libra, según detallaron los vendedores.