Hospitales suman 20 heridos por pólvora en temporada navideña

San Pedro Sula, Honduras.

Desde el inicio de la temporada navideña en noviembre, los principales hospitales de la zona norte han atendido a unos 20 pacientes con quemaduras por pólvora.

Los casos incluyen a niños, adolescentes y adultos, evidencian do que los accidentes al manipular pirotecnia pueden ocurrir en cualquier momento y dejar secuelas permanentes.

Del total de pacientes, 13 fueron ingresados los días 24 y 25 de diciembre, cuando incrementa el uso de artefactos pirotécnicos como cohetes y morteros.

De acuerdo con la información, los afectados procedían de los municipios de San Pedro Sula, Villanueva, La Lima, Puerto Cortés, El Porvenir, Yoro, Santa Bárbara y Lempira. E

l doctor Lexys Meza, jefe de la Consulta Externa del hospital Mario Rivas, informó que la mayoría de los pacientes son niños.

Entre los casos pediátricos atendidos en Nochebuena se encuentra un niño de 3 años remitido de Yoro, Yoro, que presentaba quemaduras en su mano izquierda.

También uno de 7 años procedente de Chamelecón, tres de nueve años de San Pedro Sula y La Lima, varios de ellos con quemaduras por morteros y uno con trauma ocular.

A su vez, ingresaron dos adolescentes, una niña de 12 años de La Lima, que sufrió quemaduras por un volcán y uno de 15 años, referido de El Porvenir, Atlántida, que resultó con quemaduras en la mano izquierda por la explosión de un mortero.

El centro asistencial también recibió a un joven de 28 años de San Pedro Sula. Mientras que a principios de noviembre, reportó el ingreso de dos pacientes pediátricos y un adolescente de 15 años que fueron atendidos de manera ambulatoria.

A mediados de diciembre también ingresó un adulto de 70 años de Lempira que resultó con la amputación de una mano, luego de que un mortero explotara.

Uno de los accidentes más graves ocurrió en la aldea Chiquilla, en Macuelizo, Santa Bárbara, cuando una madre de 34 años y su hija de 13 resultaron gravemente heridas tras la explosión de material pirotécnico almacenado en su vivienda. Ambas fueron remitidas al Mario Rivas.

La madre perdió una de sus piernas y la adolescente presentaba quemaduras en el 45% de su cuerpo. Debido a la gravedad de las lesiones fueron trasladadas a Tegucigalpa para recibir atención especializada.

La madre fue trasladada a la unidad de quemados del Hospital Escuela y la menor fue ingresada en el hospital de la Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem).

Por su parte, el hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) reportó cuatro ingresos durante la Navidad, entre ellos dos adolescentes de 16 años y dos adultos con quemaduras y trauma ocular.

El doctor Meza expresó preocupación debido a la elevada cantidad de pacientes quemados por pólvora que se han registrado este año, y explicó que por ley todos los casos de pacientes pediátricos son reportados a la Fiscalía de la Niñez.

“Muchos de estos accidentes se producen por descuido. Hacemos un llamado urgente a los padres para que protejan a sus hijos y eviten la pólvora”, dijo.

En cuanto a las lesiones más comunes indicó que estas incluyen quemaduras en manos, brazos y rostro, fracturas expuestas e incluso amputaciones, que además de las cicatrices físicas, también tienen un impacto a nivel psicológico y emocional.

El galeno reiteró que estos accidentes podrían haberse evitado. “La pólvora no es necesaria y las consecuencias son muchas veces irreversibles”, expresó.

Meza enfatizó que, aunque algunos pacientes han sido estabilizados, “el efecto de la pólvora puede ser permanente. Muchos niños pierden extremidades, manos o su visión. No es un juego, es una tragedia evitable”, agregó.

Con la temporada navideña aún en curso y las celebraciones por el Año Nuevo acercándose, el personal de ambos centros asistenciales reforzó el llamado a la población, invitándo a celebrar en familia y evitar el uso de la pólvora.