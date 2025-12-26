Así estará el clima este fin de semana en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Francisco Argeñal, pronosticador de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) , explicó que los vientos del noreste seguirán predominando, lo que mantiene las condiciones estables y las lluvias leves, aunque recordó que la noche pasada se registraron precipitaciones que provocaron derrumbes en la carretera CA4, en el sector de Cofradía, con acumulaciones de hasta 100 milímetros en Omoa.

La ciudad de San Pedro Sula tendrá un clima cálido durante este fin de semana, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 28°C y 29°C y mínimas de 20°C a 21°C, según el pronóstico meteorológico local para hoy viernes, se espera un día parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia del 30%.

El sábado, se espera un ligero incremento de la temperatura hasta 28°C y mínimas de 21°C, con un 37% de probabilidad de lluvias, principalmente en horas de la tarde y noche.

Para el domingo, el clima será mayormente soleado, con temperatura máxima de 29°C y mínima de 20°C, y solo un 15% de probabilidad de lluvia, lo que favorecerá actividades al aire libre y turismo interno.

Luis Fonseca, pronosticador meteorológico, señaló que las lluvias se concentrarán principalmente en el norte y región insular del país, debido a los vientos frecuentes del noreste y a una vaguada de niveles medios. En San Pedro Sula, indicó, las lloviznas podrían presentarse de manera débil y aislada, sobre todo en la noche y en zonas montañosas cercanas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El pronóstico para los días posteriores indica que las lluvias podrían intensificarse hacia finales de año, especialmente el martes y miércoles, cuando se prevén probabilidades de hasta 81% y 74%, respectivamente.

Los expertos recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes meteorológicos y extremar precauciones en zonas montañosas y carreteras, principalmente para quienes realicen viajes largos durante estos días.