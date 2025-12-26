Más de L300,000 en pólvora es decomisada en operativos en SPS

San Pedro Sula, Honduras.

En los últimos operativos realizados en el sector Cofradía, la Policía Municipal logró decomisar artefactos pirotécnicos de alta peligrosidad, entre los que se incluyen morteros y “tumba casas”.

Las autoridades municipales de San Pedro Sula intensifican los operativos de decomiso de pólvora ilegal, como parte del programa “Navidad Segura Cero Pólvora” , luego de que los hospitales de la ciudad reportaran un incremento de personas lesionadas por la manipulación de artefactos pirotécnicos durante Nochebuena y Navidad.

Pedro Martínez, director de la Policía Municipal, informó que estas acciones se desarrollan desde el 1 de diciembre en mercados , pulperías y puntos estratégicos de la ciudad, donde se ha detectado la venta, distribución y almacenamiento de productos pirotécnicos sin autorización.

Según el informe oficial, el valor total de la pólvora decomisada recientemente supera los 300 mil lempiras , lo que refleja el alcance y la magnitud de estas operaciones preventivas en la ciudad.

Las autoridades destacaron que este tipo de pólvora representa un riesgo significativo para la seguridad de la población, especialmente durante las festividades, debido a su capacidad de causar lesiones graves y daños materiales.

“Cada año, el artículo 193 del Plan de Arbitrios prohíbe la comercialización, venta y almacenamiento de pólvora sin los permisos correspondientes. Las personas que incumplan esta normativa se exponen a multas de hasta 20 mil lempiras y posibles sanciones legales”, explicó Martínez.

Hasta el momento, los decomisos realizados han permitido retirar del mercado una cantidad significativa de pólvora, reduciendo así los riesgos de accidentes en hogares y espacios públicos durante la temporada navideña.

Diego Rivera, inspector de la Policía Municipal, detalló que los operativos se concentran principalmente en zonas comerciales de alta afluencia, así como en sectores donde históricamente se han reportado accidentes por pirotecnia.

“Estamos trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional y otras instituciones para garantizar que la venta de estos productos no llegue a manos de menores ni de personas que puedan poner en riesgo su vida o la de otros”, señaló.

Rivera destacó que, a pesar de los decomisos, la población aún intenta comercializar pólvora de manera clandestina, lo que obliga a los agentes a mantener vigilancia permanente, especialmente en mercados tradicionales, pulperías y ferias improvisadas.

“Es fundamental que la ciudadanía comprenda que no se trata solo de multas o sanciones. La manipulación de pólvora puede causar lesiones graves, quemaduras permanentes o incluso la pérdida de extremidades”, enfatizó Rivera, recordando que muchos de los heridos durante estas fechas son niños y adolescentes.

En lo que va de la temporada, los hospitales Mario Catarino Rivas y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) han reportado al menos 17 ingresos por quemaduras, siendo la mayoría menores de edad y adultos jóvenes que manipulaban artefactos sin la supervisión adecuada.

Martínez y Rivera coincidieron en que los operativos forman parte de una estrategia integral que incluye educación y concienciación, además de la acción policial. “Visitamos comunidades, escuelas y barrios para explicar los riesgos y fomentar la prevención, pero siempre habrá personas que ignoren las advertencias”, dijo Martínez.

El inspector Rivera agregó que la colaboración de la ciudadanía es crucial para que los operativos sean efectivos. “Necesitamos que los padres de familia supervisen a sus hijos y que los vecinos denuncien la venta clandestina de pólvora, ya que esto ayuda a reducir accidentes y proteger la integridad de todos”, afirmó.

Las autoridades recordaron que incluso un artefacto aparentemente apagado puede reactivarse y causar graves lesiones, haciendo referencia a tragedias ocurridas en años anteriores.