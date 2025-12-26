  1. Inicio
  2. · Honduras

Lluvias seguirán este viernes 26 de diciembre en estas zonas de Honduras

Conoce las zonas donde continuará lloviendo este viernes 26 de diciembre en Honduras

Lluvias seguirán este viernes 26 de diciembre en estas zonas de Honduras

Viento del noreste dejará lluvias aisladas en Honduras.
Tegucigalpa, Honduras.

Las condiciones atmosféricas previstas para este viernes 26 de diciembre están marcadas por la influencia de vientos del noreste, los cuales continuarán arrastrando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio de Honduras, favoreciendo la presencia de chubascos dispersos y tormentas eléctricas aisladas, especialmente en sectores montañosos de la costa norte.

En el occidente, centro y oriente del país se pronostican lluvias y lloviznas débiles y aisladas, acompañadas de ambientes frescos durante la mañana. Mientras tanto, en la región sur, el clima se mantendrá seco y estable durante la jornada.

Respecto a las condiciones marítimas, el oleaje oscilará entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

El sol salió a las 6:10 de la mañana y se ocultará a las 5:28 de la tarde, mientras que la fase lunar corresponde a Luna Nueva.

Ante este panorama climático, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) exhortó a la población a mantener medidas de prevención, principalmente en zonas donde puedan registrarse descargas eléctricas, y a estar pendiente de los reportes oficiales.

Las autoridades recomiendan informarse únicamente a través de los canales oficiales y redes sociales de los entes meteorológicos, para conocer cualquier actualización sobre el comportamiento del clima en el país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias