Lluvias seguirán este viernes 26 de diciembre en estas zonas de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Las condiciones atmosféricas previstas para este viernes 26 de diciembre están marcadas por la influencia de vientos del noreste, los cuales continuarán arrastrando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio de Honduras, favoreciendo la presencia de chubascos dispersos y tormentas eléctricas aisladas, especialmente en sectores montañosos de la costa norte.

En el occidente, centro y oriente del país se pronostican lluvias y lloviznas débiles y aisladas, acompañadas de ambientes frescos durante la mañana. Mientras tanto, en la región sur, el clima se mantendrá seco y estable durante la jornada.

Respecto a las condiciones marítimas, el oleaje oscilará entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.