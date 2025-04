¿Dónde hacer camping y montañismo en Honduras?

Para quienes buscan experiencias más cerca del mar, la región de Pico Bonito, cerca de La Ceiba, combina la selva tropical con ríos cristalinos y cascadas.

El Parque Nacional Pico Bonito es famoso por su biodiversidad y sus desafiantes rutas de senderismo. Además, existen opciones de camping ecológico y lodges que permiten a los visitantes sumergirse completamente en la naturaleza.

Este destino tiene múltiples formas de ser apreciado, ya que existen varias agencias de viajes y hoteles que ofrecen hospedaje de lujo, caminatas, senderismo, tours por el río Cangrejal y muchas actividades más por un costo adicional.

Entre las opciones destacan:

- The Lodge and Spa at Pico Bonito

- Pico Bonito Adventures

- Villas Pico Bonito

- Apart Hotel Pico Bonito