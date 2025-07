Britthany Marroquín: “Quiero ser la mejor cuando vaya al Miss Honduras Universo”

La reina de belleza hondureña Britthany Marroquín arribó a Honduras la semana pasada para presenciar la gala final del Miss Honduras Universo 2025, donde fue una de las invitadas especiales por la organización Carimaxx. Tras su llegada al Club Hondureño Árabe, Britthany se robó la atención de las cámaras y fanáticos del certamen, quiénes le expresaron su alegría por verla y tomarse una fotografía con ella. .

Un especial recibimiento

La exrepresentante de Honduras en el “reality show” de Telemundo “Miss Universo Latina” reveló a LA PRENSA su gratitud y asombro por el recibimiento que se le dio tras llegar al aeropuerto Ramón Villeda Morales. “Mis catrachos han sido muy hermosos, estoy muy agradecida con todos sus mensajes y con todos los regalos que me han dado. Estoy muy emocionada de estar en mi país otra vez y de recibir todo ese cariño”, manifestó con una gran sonrisa.

Su experiencia en Telemundo

Brittany detalló sobre su participación en el famoso programa de televisión que busca a una Miss Universo de origen latino que resida en Estados Unidos, por lo que la competencia fue muy dura al tener contrincantes de otros países. “Fue muy fuerte porque tuve que enfrentarme a muchos retos, no había teléfonos y había mucho frío. Tuve que pasar muchas cosas, pero algo que me encantó que yo hice fue que siempre me mantuve firme a lo que yo soy, a mi esencia, y siento que eso me ayudó muchísimo a conectar con todos ustedes. En serio, estoy muy agradecida con su apoyo y me siento muy conmovida”, dijo.

Los retos de ser una reina

Para Britthany no todo ha sido perfecto, pues en busca de cumplir sus sueños tuvo que enfrentar momentos difíciles que pusieron a prueba su salud mental. “Mi mayor reto han sido las críticas, ahora ya no tanto, pero antes recibía muchas. Al principio fue muy fuerte porque nadie creía en mí, no tenía mucha experiencia; pero fui demostrando poco a poco que yo sí puedo representar a mi país y que puedo evolucionar, así que el hate en las redes sociales ha sido lo más difícil que he tenido que enfrentar”.

Su evolución profesional

Ella es una de las mujeres más queridas de Honduras por su gran desempeño en los escenarios internacionales. Desde su participación en el Miss Carolina a los 15 años, luego al Miss Grand, Miss Cosmo y Miss Universo Latina, Britthany ha evidenciado su capacidad de reinventarse y aprender de cada dificultad para ser cada día más fuerte. En este sentido, destacó que su tío ha sido parte fundamental de su éxito. “Mi tío fue parte de mis inicios porque él fue quien me inscribió en mi primer certamen nacional, y la verdad es que él es un ángel para mí porque siempre creyó en mi potencial, y gracias a él también estoy aquí parada, además de todo el esfuerzo que he puesto de mi parte y todo el apoyo que me ha dado el público”.

¿Planes de Miss Honduras Universo?

“¡Claro que sí!”, bastó con ver la expresión de sus ojos para saber que es algo que la emociona y respondió: “Sí, el Miss Honduras Universo está entre mis planes, pero, por el momento, quiero tomarme mi tiempo porque sé que la preparación es mucho más complicada y yo quiero ser la mejor cuando yo vaya a participar". "Quiero ir sumamente preparada para llenar a mi país de mucho orgullo”, concluyó.

Seguidamente, Britthany envió un especial saludo a todos los seguidores de LA PRENSA y repitió que está muy agradecida por todo su apoyo.