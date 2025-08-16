Estilo cowgirl: moda vaquera con aire moderno

Botas, flecos y chaquetas protagonizan la moda de esta mitad del año. Firmas internacionales marcan la pauta sobre cómo lucir esta tendencia.
Redacción. Desde botas y cinturones hasta abrigos con interior de cálida lana de borrego, camisas gruesas de cuadros, faldas y pantalones tejanos, la chaqueta vaquera ha conquistado las calles del mundo en esta temporada.
El estilo “cowgirl” o vaquero se mantiene vigente desde el año pasado. La diseñadora británica Victoria Beckham ha convertido estas prendas en esenciales de la temporada, combinando delicados suéteres de punto con faldas acampanadas de mezclilla, lo que permite interesantes juegos de capas. Chalecos, cazadoras y chaquetones son las piezas estrella de firmas como Liu Jo y Diesel.
Complementos en tendencia
Las botas y botines camperos, ahora con acabados metalizados, se posicionan como el complemento ideal de vestidos cortos y largos, incluso de fiesta. Así lo propuso hace un año Teresa Helbig, y también Isabel Marant, cuya apuesta se mantiene fuerte esta temporada.
La mejor versión de estas botas surge al combinarlas con prendas inesperadas: vestidos o minifaldas de cuero, siluetas fluidas, chaquetas de raya diplomática, blazers clásicas, vestidos camiseros o pantalones cortos desgastados.
En su propuesta más atrevida, Versace incorpora impresionantes tacones a las botas camperas, alejándose del tradicional tacón cuadrado. Ralph Lauren, por su parte, apuesta por terciopelo negro con bordados y por las icónicas cazadoras de cuero con flecos.