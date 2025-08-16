Estilo cowgirl: moda vaquera con aire moderno

Botas, flecos y chaquetas protagonizan la moda de esta mitad del año. Firmas internacionales marcan la pauta sobre cómo lucir esta tendencia.

Redacción. Desde botas y cinturones hasta abrigos con interior de cálida lana de borrego, camisas gruesas de cuadros, faldas y pantalones tejanos, la chaqueta vaquera ha conquistado las calles del mundo en esta temporada.

El estilo “cowgirl” o vaquero se mantiene vigente desde el año pasado. La diseñadora británica Victoria Beckham ha convertido estas prendas en esenciales de la temporada, combinando delicados suéteres de punto con faldas acampanadas de mezclilla, lo que permite interesantes juegos de capas. Chalecos, cazadoras y chaquetones son las piezas estrella de firmas como Liu Jo y Diesel.