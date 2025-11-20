El emotivo mensaje de Miss Honduras antes de la gran final de Miss Universo 2025

Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025, está lista para la gran gala final del certamen Miss Universo.
La reina de belleza hondureña compartió un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram para agradecer todo el apoyo recibido a lo largo de su reinado, así como su ilusión por ser parte de uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo.
"Querida Honduras: Hoy mi corazón está lleno de gratitud. No puedo creer que este sueño tan grande se volvió realidad. Cada segundo, cada paso y cada experiencia vivida en este camino los disfruté al máximo. Me entregué por completo, siempre buscando sacar lo mejor de cada momento", inició Alejandra Fuentes en su mensaje.
"Esto no ha sido solo un sueño; ha sido un llamado y un propósito de vida que llevo en el alma desde muy pequeña y que no me dejó en paz hasta llegar aquí. Sin importar el resultado, en mi corazón siempre seré una reina, porque para mí ser una reina se demuestra a través de acciones. Estoy determinada a seguir promoviendo mi país, los derechos de las mujeres y las niñas, y sobre todo, abrir caminos para las futuras generaciones", agregó la hermosa representante de Honduras.
"Amo lo que hago; amo representar a mi país; amo abogar por las causas sociales que me apasionan; amo estar en un escenario; amo compartir con la gente. ¡Definitivamente AMO SER UNA REINA! Y no podría sentirme más bendecida y honrada por haber tenido esta oportunidad. Di lo mejor de mí, con fe, con pasión y con amor", expresó Alejandra Fuentes.
"Hoy dejo todo en las manos de Dios, confiando en que Honduras se llevará más que una clasificación, porque todo lo hecho fue con el corazón, con esfuerzo, dedicación y propósito. Y que este sea solo el comienzo de varios proyectos para ir más allá de la belleza, con mi misión clara: conectar y formar líderes conscientes para construir un mejor futuro".
"Con amor, con honor y con Honduras en el alma, Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025", así concluyó su mensaje la bella olanchana, quien ya está lista para representar con orgullo a su tierra hondureña en la final de Miss Universo.
La gala final de Miss Universo 2025 se celebra hoy, jueves 20 de noviembre de 2025 (hora local de Honduras), en el Impact Challenger Hall en Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia. En Tailandia, el evento de coronación se llevará a cabo mañana, 21 de noviembre, debido a la diferencia de horario.
El evento será transmitido en español por Telemundo y a través del servicio de streaming Peacock en Estados Unidos. Los horarios de transmisión varían según cada ubicación.
En Honduras y Centroamérica podrá verse a partir de las 7:00 p.m.