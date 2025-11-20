El emotivo mensaje de Miss Honduras antes de la gran final de Miss Universo 2025

"Esto no ha sido solo un sueño; ha sido un llamado y un propósito de vida que llevo en el alma desde muy pequeña y que no me dejó en paz hasta llegar aquí. Sin importar el resultado, en mi corazón siempre seré una reina, porque para mí ser una reina se demuestra a través de acciones. Estoy determinada a seguir promoviendo mi país, los derechos de las mujeres y las niñas, y sobre todo, abrir caminos para las futuras generaciones", agregó la hermosa representante de Honduras.