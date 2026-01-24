¿Cuánto ganó Supremo en el 2025? Conozca la impresionante cifra

Supremo es de los creadores de contenido con más influencia en Honduras, su vigencia se mantiene por las polémicas en las que suele verse involucrado, lo cual también aporta en sus ganancias.
"El Príncipe de Honduras" fue invitado al programa televisivo El Hilo, en el que habló de diferentes temas, entre ellos un comprometedor video viral, por el cual está actualmente en el ojo público.
"Empezarme a conocer con Milagro Flores, me ayudó a limpiar la imagen, voy a la iglesia, trato de portarme bien y sale ese video", declaró el tiktoker, en referencia a esa última polémica.
Asimismo, expresó que "guarda un año de luto" tras romper una relación y que por ahora no está junto a Milagro. También descartó el acompañar a la presentadora de televisión en un viaje reciente que hizo en Roatán, "no estaba ahí", aseguró.
Otro momento que marcó su participación en el programa fue cuando le pusieron fotografías de diferentes personas en una pantalla grande para que diera su opinión personal. Una de las que apareció fue Ana Alvarado, conocida como Lipstickfables, de quien dijo "No puede parir", desatando las críticas de usuarios en las redes sociales.
"Qué barbaridad, qué feo comentario"; "Qué mal en una televisora decir eso"; "Supremo, tenés una hija, no hagás esos comentarios"; "Ya tiene contenido Ana", fueron algunas opiniones en los clips que circulan en TikTok.
Por otro lado, el hondureño caminó por los pasillos de Televicentro, donde casualmente pasó la locutora y cantante Jennifer Funes, a quien le apodan "La Más Dura de Honduras". Hace pocos meses, hubo un altercado entre Funes y Milagro por ese sobrenombre , ya que "Milly" lo usó en una de sus canciones.
Supremo expresó: "¿Milagro viene? Dijeron la ´Dura´", mientras se sonreía sarcásticamente. Jennifer, por su parte, no dijo nada que se viera en la grabación ni tampoco se pudo ver su reacción.
Por último, el creador digital reveló su ganancia en TikTok en todo el 2025, lo cual generó sorpresa. Su autonombramiento como "millonario" parece ser cierto, ya que Supremo mostró la cantidad exacta.
761, 090.8 dólares es la cantidad recibida en TikTok, que en lempiras son 19, 921, 490.80; es decir, casi 20 millones de lempiras. Un cifra sorprendente en un año, ya que no se cuentan las ganancias en las otras redes sociales, patrocinios, negocios, entre otros.
Al creador de contenido le preguntaron cuánto dinero tenía en su cuenta bancaria, lo cual no quiso revelar, pero sí enseñó su ganancia en un año en la plataforma china. Actualmente tiene 3 millones de seguidores y 76,6 millones de Me gusta en TikTok.