Dereck Moncada habla de su gol ante Real España y su futuro en el extranjero

Tegucigalpa, Honudas.

Al finalizar el encuentro, la joven promesa hondureña habló con los medios y se refirió a su anotación frente a la Máquina, así como a su salida al fútbol extranjero.

El conjunto dirigido por Eduardo Espinel quedó con la victoria ante el equipo comandado por Jeaustin Campos, gracias a un único gol anotado por Dereck Moncada.

DECLARACIONES

Dereck, ¿qué tal estás? Cuéntanos, pues sigues enrachado con el gol. ¿Qué tal te sientes después de esta situación?

Bueno, la verdad muy contento, ya que los goles están llegando y agradecido con Dios por este lindo momento, un momento dulce. Sabemos que hay altos y bajos y hay que aprovechar este momento.

Ahora, Dereck, ha vivido un buen semestre. ¿Cómo estás evaluando el cierre de tu participación con Olimpia? Porque ya entiendo que estás viviendo tus últimos partidos antes de marcharte al extranjero.

No, yo cada vez que juego un partido me lo tomo con mucha responsabilidad. Yo no tengo nada asegurado en el exterior y voy a seguir haciendo las cosas de la mejor manera.

¿No hay nada firmado todavía? O sea, como decimos, cerrado, con contrato en mano y demás.

No, no. Como le he dicho, yo voy a seguir trabajando para el equipo. Yo no tengo nada asegurado en el exterior y voy a seguir preparándome para lo mejor.

Pero cuando dices que no tienes nada asegurado, ¿es porque no sabes cómo te va a ir o es porque no hay un contrato ya realmente firmado, Dereck, para estar claros en ese tema?

No, yo en esa parte no me meto. Quienes están involucrados en eso es mi abuelo, y yo lo único que hago es trabajar para el equipo.

¿Hay posibilidad de renovar con Olimpia si está cerrado? ¿no hay posibilidad?

No, es que como le digo, yo en eso no me meto. Quien lo maneja es mi abuelo, no yo.

La noticia ya salió, ya es público el hecho de que Necaxa te compró y vas cedido al fútbol de Colombia. Yustin inclusive ha mencionado lo que te espera allá en Colombia.

Bueno, son rumores, y quien está involucrado en eso es mi abuelo. Yo no me entero de nada, yo voy a seguir preparándome para la final.

¿No hablas con tu abuelo o cómo?

No, no me gusta meterme en ese tipo de cosas. Lo mío es solo jugar y entrenarme bien.

Si se concreta, finalmente ya cuando sea oficial, irte campeón nuevamente con Olimpia sería.

Sí, sería lindo si se llega a dar la oportunidad. Llegar siendo campeón a un equipo sería hacer las cosas de la mejor manera.

¿Es el sueño que anhelaste desde que estabas pequeño, Dereck?

Sí, la verdad que sí. Soñaba con este momento de poder estar metiendo goles en el equipo que más amo, pero nada, toca seguir trabajando y prepararnos para la final que se viene, que va a ser un partido muy difícil.