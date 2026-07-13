Senaf sobre embarazos en niñas: "Es un problema nacional que tenemos que atender"

Ada María Mejía, titular de la Senaf, dijo que trabajan para llevar campañas de educación y prevención a los 298 municipios, no solo orientado a las niñas y adolescentes sino a los padres de familia

Senaf sobre embarazos en niñas: Es un problema nacional que tenemos que atender

Ada María Mejía, titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), afirmó que la labor de esa secretaría es garantizar los derechos de los niños y que realizan actividades para reducir las cifras de embarazos en adolescentes.

Foto: Cortesía
  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 23:30 /
  • Haydi Carrasco
Tegucigalpa, Honduras

Los programas de atención integral, mentorías para adolescentes, campañas de prevención y la coordinación con diferentes es instituciones es vital para reducir el promedio de embarazos en adolescentes que se reportan cada año en Honduras.

Así lo mencionó Ada María Mejía, titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), quien afirmó que su labor es garantizar, prevenir y proteger los derechos de los niños y adolescentes.

La funcionaria lamentó que cada año en promedio unas 20 mil niñas y adolescentes se convierten en madres, lo que “es una gran preocupación para nosotros”.

“Nuestro compromiso como Senaf es que ninguna niña vea sus sueños interrumpidos, que cada una pueda crecer, estudiar y elegir su futuro. Eso es lo que nosotros queremos y tratamos nosotros de llevar ese mensaje a lo largo y ancho del país, porque realmente sentimos que es un flagelo que debe ser atendido desde la prevención más que de la respuesta”, aseguró.

Recordó que “para todo hay una etapa en la vida: para que puedan crecer, estudiar y elegir su futuro; nosotros las vamos a acompañar y vamos a acompañar a los padres de familia, a la asociación de padres de familia, a la comunidad, para que realmente entiendan estas niñas”, indicó.

En diálogo con LA PRENSA Premium comentó que los casos se reportan en todo el país, pero en el occidente ocurre con mayor frecuencia, haciendo referencia al reporte de la niña de 11 años que dio a luz en el Hospital de Occidente el pasado 4 de julio.

Esto ocurre, según sus palabras, porque son zonas más postergadas, donde no ha llegado todo el estímulo necesario o donde predomina la pobreza.

Por eso, dijo que su labor es llevar el mensaje a los 298 municipios de Honduras, porque “no es cuestión de un municipio y de otro no. Es un problema a nivel nacional que lo tenemos que atender con responsabilidad a nivel nacional. Y así vamos a llevar nosotros ese mensaje de prevención, educando desde todas las trincheras, haciendo alianzas con los padres de familia, haciendo alianzas con la juventud y la comunidad”.

" Yo creo que las penas tienen que elevarse totalmente. ¿Cómo es posible que el otro día una niña venía con esa enfermedad previa al cáncer de la vagina, papiloma en la boca. Y que el Ministerio Público no haya hecho nada porque la niña no declaró delante de los padres. Tuvimos nosotros que coordinar con otras personas, mandar a la niña al médico y toda la cuestión"
Ada María Mejía, titular de la Senaf

Al ser consultada sobre la capacidad estatal para llegar a los 298 municipios del país, la funcionaria respondió que lo harán a través de los Sigadenah (Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras), conformado por instituciones 42 instituciones, como Educación, Salud, Poder Judicial, gobiernos municipales y organizaciones civiles.

Mejía recordó que cada institución conoce el protocolo a seguir, aunque reconoció que en muchos casos les ha tocado intervenir desde la Senaf porque no actúan como se debe. Puso de ejemplo un caso de una niña a la que le habían detectado papiloma humano en la boca, pero el Ministerio Público no había hecho nada porque la menor no declaró frente a sus padres. Recalcó que para la menor esa era una condicionante.

También se refirió a los castigos establecidas en el Código Penal y exigió un aumento en aquellos casos en los que se vulnere a los niños y niñas, porque así se deja un mensaje claro que “la vida de una niña y de un adolescente es sagrada, que no hay que tocarle ni con el pétalo de una rosa”.

“Nuestra Secretaría no busca ni pena ni procede con la parte penal, solamente nos dedicamos a proteger, a garantizar y a dar la vida para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Proteger sus derechos que están contemplados en la Constitución de la República, en las convicciones, etcétera, sin importarnos ni color político ni nada”, puntualizó.

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