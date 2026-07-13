Senaf sobre embarazos en niñas: "Es un problema nacional que tenemos que atender"

Tegucigalpa, Honduras

Los programas de atención integral, mentorías para adolescentes, campañas de prevención y la coordinación con diferentes es instituciones es vital para reducir el promedio de embarazos en adolescentes que se reportan cada año en Honduras.

Así lo mencionó Ada María Mejía, titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), quien afirmó que su labor es garantizar, prevenir y proteger los derechos de los niños y adolescentes.

La funcionaria lamentó que cada año en promedio unas 20 mil niñas y adolescentes se convierten en madres, lo que “es una gran preocupación para nosotros”.

“Nuestro compromiso como Senaf es que ninguna niña vea sus sueños interrumpidos, que cada una pueda crecer, estudiar y elegir su futuro. Eso es lo que nosotros queremos y tratamos nosotros de llevar ese mensaje a lo largo y ancho del país, porque realmente sentimos que es un flagelo que debe ser atendido desde la prevención más que de la respuesta”, aseguró.

Recordó que “para todo hay una etapa en la vida: para que puedan crecer, estudiar y elegir su futuro; nosotros las vamos a acompañar y vamos a acompañar a los padres de familia, a la asociación de padres de familia, a la comunidad, para que realmente entiendan estas niñas”, indicó.

En diálogo con LA PRENSA Premium comentó que los casos se reportan en todo el país, pero en el occidente ocurre con mayor frecuencia, haciendo referencia al reporte de la niña de 11 años que dio a luz en el Hospital de Occidente el pasado 4 de julio.

Esto ocurre, según sus palabras, porque son zonas más postergadas, donde no ha llegado todo el estímulo necesario o donde predomina la pobreza.

Por eso, dijo que su labor es llevar el mensaje a los 298 municipios de Honduras, porque “no es cuestión de un municipio y de otro no. Es un problema a nivel nacional que lo tenemos que atender con responsabilidad a nivel nacional. Y así vamos a llevar nosotros ese mensaje de prevención, educando desde todas las trincheras, haciendo alianzas con los padres de familia, haciendo alianzas con la juventud y la comunidad”.