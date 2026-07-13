Embarazo en niñas y adolescentes: en 2025 hubo 27 casos por cada mil menores

Este departamento mantiene una alta incidencia de menores de 19 años que se convierten en madres desde 2023, cuando la tasa por cada mil jóvenes fue de 56. En 2024 la cifra disminuyó, aunque fue momentánea.En Copán, donde recientemente un padre pidió investigar el caso de su hija de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/nina-de-11-anos-da-a-luz-en-el-hospital-escuela-CRLP856325" target="_blank">11 años embarazada</a>, por cada mil niñas y adolescentes la tasa de maternidad llegó a 27. En 2023, por cada menores de 19 años hubo 33 que se convirtieron en madres.