Rueda no dijo que Honduras no clasificó por un Mundial “arreglado” para Argentina​​​​​​

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Reinaldo Rueda, exdirector técnico de la Selección Nacional de Honduras, una supuesta declaración en la que afirma que no quiso clasificar a la Bicolor al Mundial porque el torneo estaba “arreglado para Argentina”.
La afirmación es falsa. No se encontraron registros de que Rueda haya pronunciado esa frase en entrevistas, conferencias de prensa o publicaciones oficiales revisadas.
“Por eso no quise clasificar a Honduras al Mundial. No quería que compitiéramos en un mundial arreglado para Argentina”, es, literalmente, la presunta declaración del entrenado colombiano que ha sido difundida en Facebook desde el 12 de julio.
La desinformación surge en un contexto en el que la selección de Argentina, liderada por Lionel Messi, ha sido objeto de publicaciones y comentarios en redes sociales y algunos medios y usuarios que sostienen, sin pruebas concluyentes, que ha recibido supuestos favoritismos arbitrales en el Mundial United 2026.
No hay registro
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Reinaldo Rueda + Honduras + Mundial arreglado para Argentina” no arrojó resultados en medios de comunicación confiables que documenten la supuesta declaración del entrenador.
Asimismo, se revisaron las redes sociales de Reinaldo Rueda (Facebook, Instagram, X), sin encontrar publicaciones, entrevistas o comunicados en los que el estratega colombiano haya realizado esa afirmación.
De igual manera, una revisión de las redes sociales de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) y en Facebook, Instagram, X, pero tampoco permitió localizar contenido que comprobara la supuesta declaración de Rueda.
En conclusión, es falso que Reinaldo Rueda haya dicho que no clasificó a la Selección de Honduras porque el Mundial ya estaba “arreglado para Argentina”.