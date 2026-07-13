Es falso que Roberto Contreras dijera que prefiere a JOH sobre Libre

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una publicación que atribuye a Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, una declaración en la que supuestamente afirmó que prefiere que gane Juan Orlando Hernández antes que Libre vuelva a triunfar.

La publicación es falsa. LA PRENSA no encontró evidencias que demuestren que Contreras haya pronunciado esa frase.

Además, el edil sampedrano confirmó a LA PRENSA que la declaración atribuida en redes sociales es “totalmente falsa”.

"Prefiero que gané JOH a que vuelva Libre”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook, difundida desde el 9 de julio.