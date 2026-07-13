Es falso que Roberto Contreras dijera que prefiere a JOH sobre Libre

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula una publicación que atribuye a Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, una declaración en la que supuestamente afirmó que prefiere que gane Juan Orlando Hernández antes que Libre vuelva a triunfar.
La publicación es falsa. LA PRENSA no encontró evidencias que demuestren que Contreras haya pronunciado esa frase.
Además, el edil sampedrano confirmó a LA PRENSA que la declaración atribuida en redes sociales es “totalmente falsa”.
"Prefiero que gané JOH a que vuelva Libre”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook, difundida desde el 9 de julio.
El regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras, previsto para el 26 de julio, ha generado conmoción y una ola de desinformación en redes sociales, donde circulan publicaciones con afirmaciones falsas o sin sustento.
Es una cita falsa
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Roberto Contreras + JOH + Libre” no arrojó resultados en medios de comunicación que respalden que el alcalde de San Pedro Sula haya pronunciado esa frase.
Además, LA PRENSA revisó el sitio web y las cuentas oficiales de Facebook, Instagram y X de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, así como las cuentas de Roberto Contreras en Facebook, Instagram, X y TikTok.
La revisión no encontró evidencias de que Contreras haya hecho las declaraciones que circulan en redes sociales.
Asimismo, LA PRENSA contactó a Roberto Contreras, quien confirmó que la cita que se le atribuye en redes sociales es “totalmente falsa”.
Por lo tanto, es falso que Roberto Contreras haya dicho que prefiere que gane Juan Orlando Hernández antes que Libre vuelva a triunfar.