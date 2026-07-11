Imágenes del supuesto avistamiento de una pantera negra no fueron tomadas en Jutiapa, Honduras; también circulan en Guatemala y México

“Vecinos del caserío llano Grande, San José acatempa, #JUTIAPA, #ATLÁNTIDA, informaron sobre el presunto avistamiento de un felino silvestre en el sector”, dice la entrada de una publicación en Facebook, compartida desde el 11 de julio de 2026.

Sin embargo esto es falso. Las imágenes circulan desde junio de 2026 y fueron relacionadas con reportes en Guatemala y México. En Guatemala, autoridades informaron sobre un supuesto avistamiento en Concepción Las Minas, Chiquimula, pero aclararon que no existe evidencia científica que confirme la presencia del felino.

San Pedro Sula, Honduras Se viralizan en redes sociales imagénes de un supuesto avistamiento de una pantera negra. Descripciones de publicaciones ubican el hecho en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida en Honduras el 7 de julio de 2026.

LA PRENSA Verifica ha desmentido en ocasiones anteriores publicaciones que relacionan imágenes o videos de animales que los ubican en Honduras, evidenciando la importancia de verificar el origen del contenido antes de compartirlo.

Sin embargo, la falta de contexto, la ausencia de fuentes verificables o la reutilización de contenidos antiguos pueden provocar que estos materiales sean atribuidos erróneamente a otros lugares.

Los supuestos avistamientos de animales silvestres generan viralidad en redes sociales, especialmente cuando son acompañados de imágenes o videos que muestran especies poco comunes.

LA PRENSA Verifica no encontró pruebas que vinculen las imágenes con Honduras ni pudo determinar su origen exacto.

En primer lugar, una búsqueda en Google de la ubicación del caserío Llano Grande, en San José Acatempa, permitió confirmar que ese sector se encuentra en el departamento de Jutiapa, Guatemala, y no en Honduras.

Una búsqueda inversa en Google con la imagen viral condujo a una publicación de Facebook del 29 de junio de 2026 que ubica el supuesto avistamiento del felino silvestre en la aldea Rodeo El Espino, municipio de Concepción Las Minas, en Guatemala.

Además, una pesquisa con las palabras clave “Concepción Las Minas” + “pantera” + “Guatemala” permitió localizar una nota del medio guatemalteco La Hora, que confirma que el avistamiento fue reportado en ese país.

El artículo incluye una publicación de Facebook de la Municipalidad de Concepción Las Minas, en el departamento de Chiquimula, Guatemala, en la que las autoridades emitieron una alerta preventiva tras el supuesto avistamiento del felino, identificado por vecinos como una pantera, en la aldea Rodeo El Espino.

La misma pesquisa condujo a otra nota del medio guatemalteco Soy502, en la que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de Guatemala aclaró que, hasta ese momento, no existía evidencia científica que confirmara la presencia del felino en la zona, pese a los monitoreos realizados por personal técnico.

La publicación añade que las autoridades mantienen labores de vigilancia para determinar si realmente hay un felino silvestre en el sector.

LA PRENSA Verifica también constató que la imagen ha circulado en México y fue replicada por medios de comunicación de ese país.

Una segunda búsqueda permitió localizar una publicación en Facebook del medio mexicano Cuarto Poder MX, que informa sobre otro presunto avistamiento de una pantera en el municipio de Berriozábal, en el estado de Chiapas. El medio precisa que se desconoce el paradero del animal.

Otros medios de comunicación de Guatemala y México también replicaron el supuesto avistamiento, aunque sin citar fuentes oficiales que confirmaran la ubicación exacta donde ocurrió el hecho.

LA PRENSA Verifica no encontró el origen exacto de las imágenes que circulan en redes desde el 29 de junio de 2026.

Del mismo modo, herramientas especializadas en la detección de contenidos generados con inteligencia artificial (IA) no arrojaron resultados que indiquen que el contenido sea un deepfake, es decir, un contenido falso creado digitalmente.

Por lo tanto, se confirmó que las imágenes no corresponden a un avistamiento de una pantera en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida, en julio de 2026.

La búsqueda inversa y la revisión de publicaciones periodísticas ubican el supuesto avistamiento en Guatemala en junio de 2026, mientras que las autoridades de ese país aclararon que, hasta la fecha, no hay evidencia científica que confirme la presencia del felino.

Además, las mismas imágenes también han circulado en publicaciones de México, sin que se haya podido establecer su origen exacto.