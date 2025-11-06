Puerto Cortés da la bienvenida el buque Bilbao Knutsen y abre nueva era del GNL en Honduras

Puerto Cortés, Honduras.

Para el puerto más importante de Honduras la llegada del buque Bilbao Knutsen se convierte en una señal clara de transformación para el sector energético nacional. Esta embarcación de 284 metros de eslora y 42,5 metros de manga ha sido reconvertida en una unidad flotante de almacenamiento (FSU – Floating Storage Unit) de gas natural licuado (GNL).

Con una capacidad superior a los 138 000 m³, y proveniente de Estados Unidos, su arribo marca la primera operación de este tipo en el país.

El proyecto desarrollado por Génesis Energías, y operado por Knutsen Group, establece un nuevo estándar en infraestructura energética para Honduras.

El pasado 4 de noviembre, los principales actores del sector energético y logístico del país, entre ellos ejecutivos de Génesis Energía, autoridades de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), representantes de la Municipalidad de Puerto Cortés, e invitados especiales se dieron cita en la explanada del muelle número 4 de la ENP, para ser testigos del inicio oficial de una nueva etapa para la matriz energética de Honduras.



Confirmando así que Puerto Cortés cuenta con certificaciones técnicas y logísticas que le permiten recibir embarcaciones de gran calado, además de cumplir protocolos internacionales de seguridad y medio ambiente.

Transición energética

La importación de Gas Natural Licuado (GNL) a través del buque Bilbao Knutsen marca un antes y un después en la historia energética de Honduras. Este paso permitirá diversificar la matriz energética nacional, reducir los costos de generación eléctrica y disminuir la dependencia del búnker y el diésel, combustibles más contaminantes y costosos. De acuerdo con Samir Siryi, gerente de Sostenibilidad de Génesis Energías, "la llegada del Bilbao Knutsen marca un hecho histórico para Honduras y Centroamérica".

Impacto

Según Siryi, esta unidad flotante “actúa como depósito desde donde el GNL será regasificado y distribuido a plantas de generación eléctrica e industrias que requieren energía limpia y eficiente”.

En consonancia con la estrategia nacional de transición energética que impulsa el Gobierno de Honduras desde 2017, orientada a la sostenibilidad, la competitividad y la seguridad del suministro eléctrico. A mediano y largo plazo, la expectativa es que la sustitución de combustibles caros y contaminantes se traduzca en tarifas más competitivas para los hogares hondureños.

Por su parte, el presidente de Génesis Energías, Martín Azcárate, declaró, “El puerto cuenta con certificaciones internacionales y protocolos de seguridad para operaciones de gran calado, garantizando control ambiental y técnico en cada maniobra”. Azcárate se enfatizó que la operación incluye traslado del GNL mediante isotanques especializados hasta su destino final, y que todos los procesos cuentan con estudios ambientales y planes de contingencia.

Comunidad y futuro

​​Autoridades locales también celebran este logro. Kay Bodden, jefe de Medioambiente de la Municipalidad de Puerto Cortés, hizo un llamado al sector privado, “La energía limpia no es solo un paso técnico, sino también un clima de justicia social”. Al tiempo que agregó “Le damos la más cordial bienvenida a este buque y sabemos que esta inversión va a traer desarrollo. Felicitamos a los inversionistas, a todas las autoridades que de forma muy responsable procesamos el trámite de la licencia ambiental a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, siendo la Municipalidad de Puerto Cortés miembro del CINEIA, en coordinación con la Dirección General de la Marina Mercante”.

Cabe señalar que, este proyecto generará empleo local, transferencia tecnológica y fortalecerá la seguridad energética, colocando a Honduras con aspiración de hub energético regional. “Con la puesta en marcha de esta operación, Honduras consolida su compromiso con la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y seguras, fortaleciendo su posición dentro del mapa energético regional”, dijo el ministro, gerente de la ENP , Carlos Bueso. La llegada del buque Bilbao Knutsen no solo representa un logro técnico y logístico de gran magnitud, sino el resultado de una articulación efectiva entre el sector público y privado.