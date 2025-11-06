  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Te interesa

Puerto Cortés da la bienvenida el buque Bilbao Knutsen y abre nueva era del GNL en Honduras

La llegada del buque Bilbao Knutsen a Puerto Cortés marca la primera operación de almacenamiento flotante de gas natural licuado en Honduras

  • 06 de noviembre de 2025 a las 14:00 -
  • Brand Studio
Puerto Cortés da la bienvenida el buque Bilbao Knutsen y abre nueva era del GNL en Honduras

El buque Bilbao Knutsen fondeado en la terminal de GNL de Puerto Cortés, listo para operar.

Fotos: Linda Käsbohrer y Yoseph Amaya
Puerto Cortés, Honduras.

Para el puerto más importante de Honduras la llegada del buque Bilbao Knutsen se convierte en una señal clara de transformación para el sector energético nacional. Esta embarcación de 284 metros de eslora y 42,5 metros de manga ha sido reconvertida en una unidad flotante de almacenamiento (FSU – Floating Storage Unit) de gas natural licuado (GNL).
Con una capacidad superior a los 138 000 m³, y proveniente de Estados Unidos, su arribo marca la primera operación de este tipo en el país.
El proyecto desarrollado por Génesis Energías, y operado por Knutsen Group, establece un nuevo estándar en infraestructura energética para Honduras.

Philip Souyries, Edgar Soviano, Carlos Bueso, Martín Azcárate y Kay Bodden, durante los actos protocolarios.

Philip Souyries, Edgar Soviano, Carlos Bueso, Martín Azcárate y Kay Bodden, durante los actos protocolarios.

El pasado 4 de noviembre, los principales actores del sector energético y logístico del país, entre ellos ejecutivos de Génesis Energía, autoridades de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), representantes de la Municipalidad de Puerto Cortés, e invitados especiales se dieron cita en la explanada del muelle número 4 de la ENP, para ser testigos del inicio oficial de una nueva etapa para la matriz energética de Honduras.

Confirmando así que Puerto Cortés cuenta con certificaciones técnicas y logísticas que le permiten recibir embarcaciones de gran calado, además de cumplir protocolos internacionales de seguridad y medio ambiente.

Samir Siryi, gerente de Sostenibilidad de Génesis Energías.

Samir Siryi, gerente de Sostenibilidad de Génesis Energías.

Transición energética

La importación de Gas Natural Licuado (GNL) a través del buque Bilbao Knutsen marca un antes y un después en la historia energética de Honduras. Este paso permitirá diversificar la matriz energética nacional, reducir los costos de generación eléctrica y disminuir la dependencia del búnker y el diésel, combustibles más contaminantes y costosos.

De acuerdo con Samir Siryi, gerente de Sostenibilidad de Génesis Energías, “la llegada del Bilbao Knutsen marca un hecho histórico para Honduras y Centroamérica”.

Ejecutivos de Génesis Energías, colaboradores, empresarios e invitados especiales conocieron de primera mano el buque.

Ejecutivos de Génesis Energías, colaboradores, empresarios e invitados especiales conocieron de primera mano el buque.

Impacto

Según Siryi, esta unidad flotante “actúa como depósito desde donde el GNL será regasificado y distribuido a plantas de generación eléctrica e industrias que requieren energía limpia y eficiente”.
En consonancia con la estrategia nacional de transición energética que impulsa el Gobierno de Honduras desde 2017, orientada a la sostenibilidad, la competitividad y la seguridad del suministro eléctrico.

A mediano y largo plazo, la expectativa es que la sustitución de combustibles caros y contaminantes se traduzca en tarifas más competitivas para los hogares hondureños.

Martín Azcárate, presidente de Génesis Energías.

Martín Azcárate, presidente de Génesis Energías.

Por su parte, el presidente de Génesis Energías, Martín Azcárate, declaró, “El puerto cuenta con certificaciones internacionales y protocolos de seguridad para operaciones de gran calado, garantizando control ambiental y técnico en cada maniobra”. Azcárate se enfatizó que la operación incluye traslado del GNL mediante isotanques especializados hasta su destino final, y que todos los procesos cuentan con estudios ambientales y planes de contingencia.

Comunidad y futuro

​​Autoridades locales también celebran este logro. Kay Bodden, jefe de Medioambiente de la Municipalidad de Puerto Cortés, hizo un llamado al sector privado, “La energía limpia no es solo un paso técnico, sino también un clima de justicia social”.

Al tiempo que agregó “Le damos la más cordial bienvenida a este buque y sabemos que esta inversión va a traer desarrollo. Felicitamos a los inversionistas, a todas las autoridades que de forma muy responsable procesamos el trámite de la licencia ambiental a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, siendo la Municipalidad de Puerto Cortés miembro del CINEIA, en coordinación con la Dirección General de la Marina Mercante”.

Kay Bodden de la Municipalidad de Puerto Cortés, junto a autoridades portuarias y ejecutivos de Génesis Energías celebrando el logro.

Kay Bodden de la Municipalidad de Puerto Cortés, junto a autoridades portuarias y ejecutivos de Génesis Energías celebrando el logro.

Cabe señalar que, este proyecto generará empleo local, transferencia tecnológica y fortalecerá la seguridad energética, colocando a Honduras con aspiración de hub energético regional.

“Con la puesta en marcha de esta operación, Honduras consolida su compromiso con la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y seguras, fortaleciendo su posición dentro del mapa energético regional”, dijo el ministro, gerente de la ENP , Carlos Bueso.

La llegada del buque Bilbao Knutsen no solo representa un logro técnico y logístico de gran magnitud, sino el resultado de una articulación efectiva entre el sector público y privado.

Tanques criogénicos del buque Bilbao Knutsen con capacidad de más de 138,000 m³ de GNL.

Tanques criogénicos del buque Bilbao Knutsen con capacidad de más de 138,000 m³ de GNL.

Este proyecto, reafirma que el país avanza con pasos firmes hacia un modelo energético moderno, competitivo y responsable con el medio ambiente, abriendo una nueva etapa de desarrollo para las generaciones presentes y futuras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Brand Studio
brand.studio@go.com.hn

Brand Studio se especializa en crear estrategias de contenido para fortalecer la identidad de las marcas. Su equipo desarrolla formatos innovadores y utiliza el storytelling para conectar con las audiencias en diversas plataformas, generando resultados medibles y crecimiento en el mercado.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias