Sumitec impulsa su transformación digital con conectividad inteligente con SD-WAN de Tigo Business

San Pedro Sula, Honduras

Con 37 años de trayectoria, Sumitec se ha consolidado como una empresa referente en el país, distribuidora oficial de la marca japonesa Ricoh, líder mundial en equipos de impresión, escaneo, videoconferencia y soluciones de gestión documental. La compañía cuenta con más de 120 colaboradores y una sólida estructura tecnológica que le permite brindar soporte integral a sus clientes corporativos y pymes. “Somos una empresa que siempre ha apostado por la innovación y la calidad. Nuestra certificación ISO 27001 respalda que trabajamos bajo altos estándares de seguridad y gestión de la información. Con la solución SD-WAN, elevamos aún más ese compromiso con la excelencia”, señaló el ingeniero Julio Varela, gerente técnico de Sumitec.

El reto tecnológico antes del cambio

Previo a la adopción del SD-WAN, Sumitec enfrentaba diversos desafíos: la administración manual de dispositivos de red, configuraciones constantes de firewalls y una dependencia de consultorías externas que aumentaban los costos operativos. Además, el rápido avance tecnológico obligaba a renovar equipos con frecuencia, generando desgaste y sobrecarga en el equipo interno de TI. Varela explicó que estas tareas consumían tiempo y recursos valiosos. “La gestión tradicional de red nos demandaba mucho mantenimiento y atención constante. Era necesario evolucionar hacia una solución que simplificara la operación, mejorara la seguridad y nos ofreciera soporte especializado”.

Rendimiento

En un paso decisivo hacia la modernización tecnológica, Sumitec implementó la solución SD-WAN de Tigo Business, una red inteligente y centralizada en la nube que optimiza el enrutamiento, la seguridad y el tráfico de datos, garantizando un rendimiento superior en las aplicaciones y una mejor experiencia para los usuarios. "La administración centralizada y automatizada de la red nos permite enfocarnos en nuestro negocio principal, dejando en manos de el equipo certificado la gestión de la infraestructura, que representa un salto importante hacia la eficiencia operativa y la seguridad de la empresa", expresó Varela.

Una red más confiable con SD-WAN de Tigo Business

Con la implementación de la solución SD-WAN, Sumitec delegó la administración de su red a Tigo Business, adoptando un modelo moderno y eficiente. Esto significó dejar atrás las complicaciones de configuración manual, las actualizaciones de hardware y el mantenimiento constante. “Hoy contamos con una red estable, segura y totalmente administrada desde la nube”, aseguró el gerente técnico. “El soporte que recibimos de Tigo Business ha sido excelente, tanto en la parte técnica como en el acompañamiento constante. Siempre hemos tenido comunicación abierta y soluciones oportunas”. La solución incluye un firewall Fortinet que garantiza seguridad avanzada y reducción de latencia, optimizando la experiencia de los usuarios sin sacrificar rendimiento.

Resultados visibles y beneficios medibles

Desde la implementación, los resultados han sido evidentes, una red más rápida, estable y segura, junto con una notable reducción de costos en mantenimiento y hardware. Sumitec ahora cuenta con visibilidad completa de su infraestructura y puede monitorear el desempeño en tiempo real. Durante la fase inicial, Tigo Business brindó acompañamiento permanente para configurar los equipos de acceso (enrutadores y firewalls) y enlaces redundantes. “Gracias a ese trabajo conjunto, logramos una red estandarizada y eficiente”, mencionó Varela. “Si un enlace de internet falla, el otro entra en funcionamiento de inmediato, sin afectar las operaciones”. El departamento de TI, además, recibió capacitación para realizar configuraciones básicas y generar reportes internos. Esto ha permitido a la empresa mantener autonomía operativo sin perder la garantía de soporte especializado. Uno de los mayores beneficios ha sido la optimización de recursos humanos y técnicos. “Nuestro equipo de sistemas puede ahora dedicar su tiempo a proyectos estratégicos, no a resolver incidentes de red”, afirmó Varela. “El impacto ha sido positivo tanto en la productividad interna como en los costos financieros”. La compañía comprobó también el valor de delegar la gestión tecnológica a un proveedor experto. “A veces las empresas temen perder control al tercerizar servicios, pero la experiencia nos demostró lo contrario: hemos ganado eficiencia, seguridad y soporte continuo”, añadió.

Mirada al futuro con seguridad y confianza