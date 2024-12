Convocan a cabildo abierto por construcción de terminal de gas en Puerto Cortés

“Hay que asistir vecinos y pregunte, no se quede callado, asista, vea y escuche y luego haga sus preguntas para (que) luego no se queje en redes sociales o se las desquite con X patronato o líderes, y recuerde su voz y voto decide, anoten eso: el pueblo es soberano”, escribió una de las personas.

La convocatoria realizada por la comuna de Puerto Cortés generó reacciones de forma inmediata en las redes sociales, sin embargo, no decían si estaban a favor o en contra del proyecto.

Se buscó a la alcaldesa de Puerto Cortés, María Luisa Martell, para conocer detalles de la construcción de la terminal, así como la posibilidad de que Génesis Energía instale una planta de gas en Puerto Cortés, c omplementaria a la de Villanueva ; sin embargo, respondió que “nosotros no nos metemos en eso porque es territorio portuario”.

El contrato de arrendamiento es por 30 años, pero no fue sometido a debate ni aprobado por el Congreso Nacional.

“Y si estás empresas ofrecen proyectos, pues exija un centro de atención para diálisis, un centro de atención para enfermos de cáncer, no pidan lámparas, bolsas de comida, piñatas, ya es hora de abrir los ojos y pedir proyectos que en verdad se requieren con urgencia, así como una estación de bomberos exclusiva para estos 3 barrios que están en zona industrial y no lo hay, y sin olvidar fuentes de empleo, pero para porteños no para otros que vienen de otras ciudades”, sugirió.

La construcción de la planta que almacenará gas natural con el que funcionará el proyecto de energía Brassavola no solo es de interés para Puerto Cortés, sino también para San Pedro Sula.