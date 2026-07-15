Gracias a Dios pasa a alerta amarilla; cinco municipios de Olancho siguen en alerta verde

Tegucigalpa, Honduras.

Los municipios que permanecen bajo alerta verde son Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, todos ubicados en el departamento de Olancho.

La medida estará vigente por 24 horas , a partir de las 2:00 de la tarde del 15 de julio, según informó la institución mediante un comunicado oficial.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) elevó este miércoles a alerta amarilla al departamento de Gracias a Dios y mantuvo la alerta verde para cinco municipios de Olancho , debido a las lluvias que continúan afectando el territorio nacional.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), durante este miércoles y el jueves continuará la influencia de una vaguada en altura, fenómeno que favorecerá lluvias dispersas en gran parte del país.

🟡🟢COPECO eleva a Alerta Amarilla a Gracias a Dios y mantiene Alerta Verde en cinco municipios de Olancho🟡 @titoasfura pic.twitter.com/8eewyGAX4a

El pronóstico indica que las precipitaciones serán de mayor intensidad en las regiones Occidental, Norte y Oriental, lo que mantendrá elevados los niveles de los ríos que desembocan en la costa Caribe de la Mosquitia hondureña.

Aunque para la tarde del jueves se prevé una disminución de las lluvias, Copeco advirtió que continuará el proceso de escorrentía en los ríos que desembocan en La Mosquitia, por lo que el riesgo de inundaciones persistirá en las zonas vulnerables.

Ante este panorama, la institución instó a la población a no cruzar ríos, quebradas o vados cuando registren crecidas, debido al peligro que representan las corrientes de agua.

Asimismo, recomendó mantener vigilancia permanente en las comunidades con riesgo de inundaciones y deslizamientos, además de asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos.

En el comunicado, Copeco también pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales y atender las instrucciones emitidas por las autoridades locales de gestión de riesgos.

La institución agregó que, en caso de que las condiciones lo requieran, las familias que habitan en zonas de alto riesgo deben realizar evacuaciones voluntarias para proteger su integridad y evitar pérdidas humanas durante la emergencia.