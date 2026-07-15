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Aumentan a 4.734 los muertos por los terremotos de hace casi tres semanas en Venezuela

La actualización del informe también señaló que la cantidad de personas en los 107 campamentos transitorios habilitados en Caracas y estados aledaños aumentó a 20.903

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 13:29 -
  • Agencia EFE
Aumentan a 4.734 los muertos por los terremotos de hace casi tres semanas en Venezuela

Una persona observa edificios destruidos por terremotos en Catia La Mar (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
Caracas

La cifra de muertos por el doble terremoto ocurrido hace casi tres semanas en la zona norte de Venezuela ascendió ayer martes a 4.734, tras sumarse 173 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantiene en 16.740 y 17.907, respectivamente, según este balance difundido en Telegram por el también hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La actualización del informe también señaló que la cantidad de personas en los 107 campamentos transitorios habilitados en Caracas y estados aledaños aumentó a 20.903.

El Gobierno además aseguró que ha atendido a 128.324 familias y a 33.652 pacientes, aunque sin especificar cómo ni cuándo. Desde el pasado 24 de junio, se han presentado 1.275 réplicas, según este nuevo balance.

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La última más sentida ocurrió el viernes en la mañana cuando se registró un sismo de magnitud 3,9 a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto.

La réplica del viernes provocó pánico en la población y evacuaciones en edificios por prevención. El Gobierno informó el fin de semana sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25.000.

Según dijo Jorge Rodríguez el sábado, la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana. En medio de este proceso, el Gobierno y un grupo opositor —encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera— han establecido un plan de trabajo que comenzará el próximo 1 de agosto para el "fortalecimiento de la democracia" y para enfrentar "las consecuencias del doblete sísmico".

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Agencia EFE
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