Aumentan a 4.734 los muertos por los terremotos de hace casi tres semanas en Venezuela

Caracas

La cifra de muertos por el doble terremoto ocurrido hace casi tres semanas en la zona norte de Venezuela ascendió ayer martes a 4.734, tras sumarse 173 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantiene en 16.740 y 17.907, respectivamente, según este balance difundido en Telegram por el también hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La actualización del informe también señaló que la cantidad de personas en los 107 campamentos transitorios habilitados en Caracas y estados aledaños aumentó a 20.903.

El Gobierno además aseguró que ha atendido a 128.324 familias y a 33.652 pacientes, aunque sin especificar cómo ni cuándo. Desde el pasado 24 de junio, se han presentado 1.275 réplicas, según este nuevo balance.