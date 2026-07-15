Candidato de Trump a fiscal general defiende la gestión del caso Epstein ante el Senado

Washington, Estados Unidos.

El fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, nominado por el presidente, Donald Trump, para ocupar el cargo de manera permanente, defendió este miércoles la gestión del Departamento de Justicia en la divulgación de los papeles del caso de Jeffrey Epstein, durante su sesión de confirmación ante el Senado. Ante las críticas de senadores demócratas sobre la censura de algunos documentos, Blanche reconoció que si bien hubo problemas en la publicación de miles de pruebas contra el fallecido delincuente sexual, estos fueron abordados y corregidos.

"Se realizaron grandes esfuerzos en aplicar las censuras adecuadas, se cometieron errores y, por tanto, aproximadamente el 1 % de las censuras tuvieron que corregirse después de que publicáramos los archivos de Epstein", indicó el que fuera abogado personal de Trump. El fiscal general interino insistió ante el Comité Judicial del Senado que "eso no justifica los errores" pero sí demuestra que se intentó subsanarlos. Subrayó que "no hay investigaciones cerradas" y que, aunque no existen de momento pruebas nuevas, revisarán la nueva información que surja. "Si nos enteramos hoy, la semana que viene o el mes que viene de que existe un individuo al que podamos investigar, imputar y procesar a raíz de los archivos de Epstein, tengan por seguro que lo haremos", prometió Blanche, quien agregó que "jamás" dejarán de escuchar a las víctimas. También insistió en que los papeles del caso Epstein fueron publicados gracias al compromiso de la Administración Trump con la transparencia.