  1. Inicio
  2. · Mundo

Marco Rubio recibe al vicepresidente electo de Colombia en Washington

Marco Rubio recibió en Washington a José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, en respaldo al futuro Gobierno de Abelardo de la Espriella

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 11:27 -
  • Agencia EFE
Marco Rubio recibe al vicepresidente electo de Colombia en Washington

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (d), posa junto al vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, previo a una reunión este miércoles, en el Departamento de Estado en Washington (Estados Unidos).

 Lenin Nolly / EFE
Washington, Estados Unidos.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, recibió este miércoles en Washington al vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, en una reunión con la que la Administración de Donald Trump escenificó su respaldo al futuro Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Ambos dirigentes posaron ante las cámaras durante un saludo protocolario en el Departamento de Estado, pero no respondieron a preguntas de la prensa.

Restrepo se encuentra en Washington acompañado por el equipo económico del futuro Gobierno colombiano para estrechar lazos con la Administración de Trump y concretar el respaldo financiero de organismos multilaterales, como el Banco Mundial.

EEUU mantendrá todas las medidas contra el régimen cubano, afirma Marco Rubio

Durante la campaña electoral, Trump expresó públicamente su apoyo a De la Espriella, el candidato de ultraderecha que se impuso al izquierdista Iván Cepeda en las elecciones del pasado 21 de junio.

De la Espriella asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, en sustitución de Gustavo Petro, quien se ha negado a reconocer su victoria electoral y ha mantenido una relación tensa con la Administración Trump.

En los últimos años, Washington retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra el narcotráfico y sancionó a Petro al acusarlo de mantener vínculos con el tráfico de drogas debido al aumento de la producción de cocaína, acusaciones que el presidente saliente ha rechazado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias