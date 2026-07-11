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EEUU mantendrá todas las medidas contra el régimen cubano, afirma Marco Rubio

“Los líderes de Cuba simplemente deben optar por comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde”, subrayó el secretario en un comunicado

  • Actualizado: 11 de julio de 2026 a las 12:01 -
  • Agencia EFE
EEUU mantendrá todas las medidas contra el régimen cubano, afirma Marco Rubio

Fotografía de archivo de Marco Rubio en la Casa Blanca.

Fotografía: EFE
Washington, Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este sábado que el Gobierno del presidente Donald Trump “seguirá utilizando” todas las herramientas a su alcance para hacer frente a las amenazas de seguridad que plantea el régimen en Cuba, como para impulsar reformas económicas y políticas.

“Los líderes de Cuba simplemente deben optar por comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde”, subrayó el secretario en un comunicado.

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Rubio dio las declaraciones a propósito del quinto aniversario de las protestas masivas del 11 de julio de 2021, en la que miles de cubanos salieron a las calles para protestar contra la escasez y la falta de libertades.

El secretario condenó que tras cinco años del estallido social cientos de cubanos permanecen detenidos “injustamente” y reiteró el llamado a “la liberación inmediata de estos y de todos los presos políticos en Cuba”.

Además volvió a cargar contra los líderes del régimen de la isla a los que acusó, sin presentar pruebas, de robar y ocultar en el extranjero los pocos recursos que le quedan a la isla.

Washington lleva seis meses aplicando una política de máxima presión a Cuba: un bloqueo petrolero que ha multiplicado los apagones, nuevas sanciones que están ahuyentando a las empresas extranjeras y siempre, de fondo, la sombra de una posible intervención militar, que cobró fuerza tras el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela.

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No obstante, Rubio dijo este sábado que el Gobierno del presidente Donald Trump ha ofrecido a Cuba ayuda, asistencia para la reconstrucción y “la promesa de una nueva relación entre nuestros dos países”, siempre y cuando el régimen acepte implementar reformas políticas y económicas que brinden al país una oportunidad de prosperidad.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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