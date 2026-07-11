EEUU mantendrá todas las medidas contra el régimen cubano, afirma Marco Rubio

Washington, Estados Unidos.

“Los líderes de Cuba simplemente deben optar por comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde”, subrayó el secretario en un comunicado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , dijo este sábado que el Gobierno del presidente Donald Trump “seguirá utilizando” todas las herramientas a su alcance para hacer frente a las amenazas de seguridad que plantea el régimen en Cuba , como para impulsar reformas económicas y políticas.

Rubio dio las declaraciones a propósito del quinto aniversario de las protestas masivas del 11 de julio de 2021, en la que miles de cubanos salieron a las calles para protestar contra la escasez y la falta de libertades.

El secretario condenó que tras cinco años del estallido social cientos de cubanos permanecen detenidos “injustamente” y reiteró el llamado a “la liberación inmediata de estos y de todos los presos políticos en Cuba”.

Además volvió a cargar contra los líderes del régimen de la isla a los que acusó, sin presentar pruebas, de robar y ocultar en el extranjero los pocos recursos que le quedan a la isla.

Washington lleva seis meses aplicando una política de máxima presión a Cuba: un bloqueo petrolero que ha multiplicado los apagones, nuevas sanciones que están ahuyentando a las empresas extranjeras y siempre, de fondo, la sombra de una posible intervención militar, que cobró fuerza tras el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela.