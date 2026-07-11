Partidos Copa Mundial FIFA 2026 hoy sábado 11 de julio: horarios y dónde verlos

Estados Unidos.

¡Sigue la fiesta mundialista! La Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá continúa avanzando y este sábado 11 de julio finaliza la cuarta fase de la competencia con dos vibrantes duelos en busca del pase a las semifinales.

Ya Francia y España están entre las cuatro mejores. Los galos se clasificaron luego de vencer sin problemas a Marruecos (2-0); con este resultado reafirmó su candidatura al título y ahora se citarán ante 'La Roja', que viene de derrotar por 2-1 a Bélgica.

Con una 'final' adelantada ya confirmada, este sábado se vienen otros duelos intensos para buscar a los otros dos equipos que pelearán por un pase a la siguiente ronda: Noruega vs Inglaterra y el Argentina vs Suiza.