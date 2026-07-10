Fiscal Pablo Reyes Theodore y el jefe de la DEA refuerzan cooperación contra el narcotráfico

El fiscal general Pablo Emilio Reyes Theodore y el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Christopher Cole, sostuvieron este viernes 10 de julio un encuentro para analizar acciones de cooperación orientadas a combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
La reunión se enmarcó en los esfuerzos de ambas entidades por ampliar la coordinación institucional en temas de seguridad y fortalecer las estrategias dirigidas a enfrentar a las organizaciones delictivas con presencia en la región.
En el diálogo, los funcionarios abordaron mecanismos estrategicos entre Honduras y Estados Unidos para fortalecer los procesos de investigación vinculados con actividades de narcotráfico.
La alianza entre la Fiscalía General de Honduras y la DEA busca fortalecer las herramientas investigativas y optimizar la coordinación de acciones encaminadas a enfrentar a los grupos involucrados en el comercio ilícito de drogas.
Nos recibió Terrance Christopher Cole, quien dirige la Administración para el control de drogas, Drug Enforcement Administration (@DEAHQ) en la cual reforzaron los lazos de cooperación entre Honduras y EEUU, en la lucha contra el narcotrafico y el crimen organizado transnacional. pic.twitter.com/MRKLFLh4Rd— Ministerio Público (@MP_Honduras) July 10, 2026
Antes de reunirse con el director de la DEA, Pablo Emilio Reyes Theodore mantuvo un encuentro con funcionarios de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se analizaron acciones conjuntas destinadas a enfrentar el crimen transnacional y promover la cooperación en materia de seguridad en el Hemisferio Occidental.