Fiscal Pablo Reyes Theodore y el jefe de la DEA refuerzan cooperación contra el narcotráfico

Tegucigalpa, Honduras

El fiscal general Pablo Emilio Reyes Theodore y el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Christopher Cole, sostuvieron este viernes 10 de julio un encuentro para analizar acciones de cooperación orientadas a combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

La reunión se enmarcó en los esfuerzos de ambas entidades por ampliar la coordinación institucional en temas de seguridad y fortalecer las estrategias dirigidas a enfrentar a las organizaciones delictivas con presencia en la región.

En el diálogo, los funcionarios abordaron mecanismos estrategicos entre Honduras y Estados Unidos para fortalecer los procesos de investigación vinculados con actividades de narcotráfico.