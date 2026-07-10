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Dos rastras chocan de frente en San Francisco, Atlántida; conductores están graves

Dos conductores resultaron gravemente heridos tras el choque frontal de dos rastras en la CA-13, en San Francisco, Atlántida. Las cabinas quedaron destruidas por el impacto.

Dos rastras chocan de frente en San Francisco, Atlántida; conductores están graves

El paso vehícular por la carretera CA-13 estuvo paralizados por un par de horas.
San Francisco, Atlántida

Un aparatoso accidente de tránsito dejó a dos conductores gravemente heridos luego de que dos rastras colisionaran de frente en la carretera internacional CA-13, a la altura de la aldea Camelias, en el municipio de San Francisco, Atlántida.

Video del momento en que rastras le quitan el derecho de vía a conductor: “Casi me muero”

El percance ocurrió en la tarde de este viernes y, debido a la fuerza del impacto, las cabinas de ambas unidades de transporte pesado quedaron prácticamente destruidas, dejando atrapados a los conductores entre los hierros retorcidos.

Personas que circulaban por la zona y equipos de socorro acudieron rápidamente al lugar para auxiliar a los transportistas. Tras varios minutos de labores de rescate, ambos fueron liberados y trasladados de emergencia al Hospital Atlántida para recibir atención médica.

Según reportes preliminares, uno de los conductores presenta un estado de salud delicado, mientras que las autoridades continúan evaluando las condiciones de los dos lesionados.

Al sitio también llegaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para iniciar las investigaciones y determinar las causas exactas del accidente. De manera preliminar, testigos señalaron que uno de los conductores habría invadido el carril contrario mientras realizaba una maniobra de adelantamiento.

El choque provocó interrupciones temporales en el paso vehicular por la carretera CA-13, mientras las autoridades realizaban el peritaje correspondiente y coordinaban el retiro de las pesadas unidades para habilitar nuevamente la circulación.

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Redacción La Prensa
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