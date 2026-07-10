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Imágenes del momento del accidente donde conductor se pasó semáforo en rojo y murió bebé

Un pick up que habría ignorado un semáforo en rojo provocó un accidente en Puerto Cortés. El choque quedó grabado en cámaras y dejó un bebé fallecido.

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Un pick up color negro habría provocado una tragedia en Puerto Cortés luego de que su conductor, según las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, se pasara un semáforo en rojo y chocara contra otro vehículo que circulaba con vía libre.
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El accidente ocurrió en el cruce de semáforos del barrio El Porvenir, donde la imprudencia del conductor ocasionó una fuerte colisión entre un pick up y un turismo.
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De acuerdo con la información preliminar, el conductor del pick up negro avanzó por la intersección sin detenerse pese a que la señal del semáforo le indicaba alto.
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En ese momento impactó contra otro vehículo que recién había arrancado debido a que tenía la luz verde a su favor.
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La fuerza del choque provocó que uno de los vehículos volcara y diera varias vueltas sobre la carretera, dejando a sus ocupantes con lesiones de gravedad.
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Entre las personas que viajaban en el vehículo afectado se encontraba un bebé, quien resultó con heridas de consideración y murió producto del fuerte impacto.
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Personas que presenciaron el accidente alertaron a los cuerpos de emergencia, quienes llegaron al lugar para brindar asistencia a los heridos y realizar las primeras investigaciones.
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El hecho quedó registrado por las cámaras de vigilancia instaladas en la zona, cuyas imágenes serán utilizadas por las autoridades para establecer cómo ocurrió el percance y determinar responsabilidades.
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Elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron hasta el sitio para tomar declaraciones y elaborar el informe correspondiente.
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Según versiones preliminares, la familia afectada había salido desde Tegucigalpa con rumbo hacia la zona norte del país para disfrutar de sus vacaciones, pero el viaje terminó en una tragedia.
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Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del bebé fallecido ni de los demás ocupantes de los vehículos involucrados.
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El accidente vuelve a poner en evidencia la importancia de respetar las señales de tránsito, especialmente los semáforos, para prevenir hechos que cobren vidas en las carreteras del país.
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