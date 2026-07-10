Imágenes del momento del accidente donde conductor se pasó semáforo en rojo y murió bebé

Un pick up color negro habría provocado una tragedia en Puerto Cortés luego de que su conductor, según las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, se pasara un semáforo en rojo y chocara contra otro vehículo que circulaba con vía libre.
El accidente ocurrió en el cruce de semáforos del barrio El Porvenir, donde la imprudencia del conductor ocasionó una fuerte colisión entre un pick up y un turismo.
De acuerdo con la información preliminar, el conductor del pick up negro avanzó por la intersección sin detenerse pese a que la señal del semáforo le indicaba alto.
En ese momento impactó contra otro vehículo que recién había arrancado debido a que tenía la luz verde a su favor.
La fuerza del choque provocó que uno de los vehículos volcara y diera varias vueltas sobre la carretera, dejando a sus ocupantes con lesiones de gravedad.
Entre las personas que viajaban en el vehículo afectado se encontraba un bebé, quien resultó con heridas de consideración y murió producto del fuerte impacto.
Personas que presenciaron el accidente alertaron a los cuerpos de emergencia, quienes llegaron al lugar para brindar asistencia a los heridos y realizar las primeras investigaciones.
El hecho quedó registrado por las cámaras de vigilancia instaladas en la zona, cuyas imágenes serán utilizadas por las autoridades para establecer cómo ocurrió el percance y determinar responsabilidades.
Elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron hasta el sitio para tomar declaraciones y elaborar el informe correspondiente.
Según versiones preliminares, la familia afectada había salido desde Tegucigalpa con rumbo hacia la zona norte del país para disfrutar de sus vacaciones, pero el viaje terminó en una tragedia.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del bebé fallecido ni de los demás ocupantes de los vehículos involucrados.
El accidente vuelve a poner en evidencia la importancia de respetar las señales de tránsito, especialmente los semáforos, para prevenir hechos que cobren vidas en las carreteras del país.