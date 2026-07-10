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Emotivo homenaje a Moisés Canelo de parte de su esposa y artistas hondureños

En una histórica velada llena de música, danza folklórica y amor patrio, los artistas convocados por Jemima de Canelo rindieron un espectacular concierto en San Pedro Sula.

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 17:35 -
  • Marisol Soto
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Los artistas expresaron su alegría por ser parte de este evento especial en honor a "la voz de oro" de Honduras, con quien todos formaron vínculos de amistad.

Fotos: Héctor Paz
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Nancy de Vitanza, Abigail Madrid y Keysi Maldonado
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Karli Ortega y Jemima de Canelo

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Merly Banegas y Carmen Murillo
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Josué Torres y Otto Torres
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Familia Paz

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Isis Ávila, Juan Madrid y Valeria Madrid
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Sahory Lemus y Diana Moreno
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Javier Ferrera y Zulema Ferrera

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Marta Cáceres, Carlos y Ondina de Cáceres

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Erick Funes, Jessica Paz, Toñito Ruy y José Fernández

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Luis Martínez y Karli Ortega

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