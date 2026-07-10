Emotivo homenaje a Moisés Canelo de parte de su esposa y artistas hondureños

Los artistas expresaron su alegría por ser parte de este evento especial en honor a "la voz de oro" de Honduras, con quien todos formaron vínculos de amistad.
Nancy de Vitanza, Abigail Madrid y Keysi Maldonado
Karli Ortega y Jemima de Canelo
Merly Banegas y Carmen Murillo
Josué Torres y Otto Torres
Familia Paz
Isis Ávila, Juan Madrid y Valeria Madrid
Sahory Lemus y Diana Moreno
Javier Ferrera y Zulema Ferrera
Marta Cáceres, Carlos y Ondina de Cáceres
Erick Funes, Jessica Paz, Toñito Ruy y José Fernández
Luis Martínez y Karli Ortega