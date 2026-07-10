Courtois predice quién será el campeón del Mundial 2026 y en Argentina reaccionan molestos

Estados Unidos.

Thibaut Courtois, portero de la selección belga y el Real Madrid, expresó este viernes que España “puede ganar a Francia y a cualquiera” y reivindicó los méritos de Bélgica, que demostró que podía haber llegado a la prórroga y los penaltis. “España es uno de los favoritos a ganarlo todo. Al final, es un equipo que puede ganar a Francia y a cualquiera. Lo está demostrando. Hemos planteado un buen partido ante ellos, les hemos plantado más cara de lo que mucha gente pensamos, estamos orgullosos también”, explicó en zona mixta al término de la derrota por 2-1 de Bélgica.

Courtois consideró que el futuro campeón del Mundial 2026 está en esa semifinal que protagonizarán las selecciones de Francia y España, dejando por fuera de favoritismo a Argentina.



Ay ay ay, cómo subestiman... 🇦🇷⏳ pic.twitter.com/jyoiXc2bEJ — Diario Olé (@DiarioOle) July 10, 2026

“España puede ganar el Mundial, tiene mucha ilusión, un gran equipo y en el ganador de esta semifinal está el campeón”, prosiguió Courtois, que abandonó el partido en el minuto 70 por una lesión muscular. En Argentina no han caído nada bien estas declaraciones de Courtois. El diario Olé se hizo eco de las palabras del portero y publicó en sus redes sociales: "Cómo subestiman" y "¡Felicidades, campeones!".

COURTOIS: "EL GANADOR DE LA SEMIFINAL ESPAÑA-FRANCIA 🇫🇷🇪🇸 SERÁ EL CAMPEÓN DEL MUNDO" 🏆



El arquero de Bélgica dijo que el vencedor de ese duelo 🇫🇷🇪🇸 se coronará en este 2026



¡Felicidades, campeones! 🏆 pic.twitter.com/NnqrCK2Odv — Diario Olé (@DiarioOle) July 10, 2026