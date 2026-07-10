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Courtois predice quién será el campeón del Mundial 2026 y en Argentina reaccionan molestos

El portero lamentó la eliminación de Bélgica y cree que “España puede ganar a Francia y a cualquiera, lo está demostrando”.

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 21:11 -
  • Agencia EFE
Courtois predice quién será el campeón del Mundial 2026 y en Argentina reaccionan molestos

Thibaut Courtois se despidió del Mundial 2026 con una dolorosa eliminación ante España.

 FOTO: EFE
Estados Unidos.

Thibaut Courtois, portero de la selección belga y el Real Madrid, expresó este viernes que España “puede ganar a Francia y a cualquiera” y reivindicó los méritos de Bélgica, que demostró que podía haber llegado a la prórroga y los penaltis.

“España es uno de los favoritos a ganarlo todo. Al final, es un equipo que puede ganar a Francia y a cualquiera. Lo está demostrando. Hemos planteado un buen partido ante ellos, les hemos plantado más cara de lo que mucha gente pensamos, estamos orgullosos también”, explicó en zona mixta al término de la derrota por 2-1 de Bélgica.

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Courtois consideró que el futuro campeón del Mundial 2026 está en esa semifinal que protagonizarán las selecciones de Francia y España, dejando por fuera de favoritismo a Argentina.

“España puede ganar el Mundial, tiene mucha ilusión, un gran equipo y en el ganador de esta semifinal está el campeón”, prosiguió Courtois, que abandonó el partido en el minuto 70 por una lesión muscular.

En Argentina no han caído nada bien estas declaraciones de Courtois. El diario Olé se hizo eco de las palabras del portero y publicó en sus redes sociales: "Cómo subestiman" y "¡Felicidades, campeones!".

El guardameta belga dejó el campo llorando. “Son lágrimas de frustración de tener que abandonar el partido, que estaba parando todo después del 1-1”.

“Hemos demostrado que tenemos un buen equipo, quizá talento individual tenemos menos que en 2018, pero tenemos un gran equipo, un gran espíritu, con muchos talentos que están por venir. Somos un país pequeño que no siempre sale un Lamine Yamal o gente así, pero tenemos un gran equipo, un gran bloque y Bélgica, en los torneos, siempre puede dar que hablar. Aunque mucha gente dudaba, hemos demostrado que este partido podía haber ido a la prórroga y quizá a los penaltis”, remarcó.

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Agencia EFE
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