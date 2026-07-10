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Ataque armado deja un muerto tras recibir más de 20 impactos de bala en Choloma

Un joven de 25 años fue asesinado a tiros en una zona limítrofe entre Choloma y Puerto Cortés. Familiares retiraron el cuerpo y lo trasladaron a su vivienda

Ataque armado deja un muerto tras recibir más de 20 impactos de bala en Choloma

Foto en vida de Constantino Milla.
Choloma, Cortés

Un hombre fue asesinado a balazos en las últimas horas en la colonia Rondón de Alfredo, en el municipio de Choloma, Cortés, en un nuevo hecho violento que mantiene en alerta a los habitantes de la zona.

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De acuerdo con información preliminar, la víctima identificada como Constantino Milla recibió al menos 23 impactos de bala.

El ataque ocurrió en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades, que se desplazaron al lugar tras recibir reportes de múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al llegar a la escena, agentes policiales encontraron el cuerpo sin vida del hombre, quien hasta el momento no ha sido identificado oficialmente. Personal de Medicina Forense y de los cuerpos de investigación realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento cadavérico y la recolección de evidencias.

Las autoridades indicaron que, por ahora, se desconoce el móvil del crimen y tampoco se reportan capturas relacionadas con el hecho. Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trabajan en la recopilación de testimonios y otros elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

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Redacción La Prensa
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