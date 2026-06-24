Dixia Cárcamo, un corazón para los niños con leucemia: “Fue un golpe muy fuerte”

Aunque Dixia tuviera la capacidad para solventar todo el tratamiento, es consciente de que muchos hondureños no tienen las mismas oportunidades; ante el sistema de salud deteriorado, las posibilidades de supervivencia son muy bajas en comparación a cuando el proceso se recibe en el sistema sanitario de Estados Unidos."Cuando mi hija se enfermó, me di cuenta que mi hija hubiera muerto si hubiera estado en Honduras, porque para ella no había otra opción para sanarse si no era un trasplante de médula ósea", expresó.Escuchaba historias de familias que ni siquiera tenían suero para una quimioterapia o las mismas carencias de insumos, máquinas y especialistas para atender a estos menores.Una de las historias que le conmovió fue la de una compatriota que llegó a Estados Unidos en un intento de salvar a su hija de ocho años. Esta madre le confesó a Dixia que a su hija la desahuciaron. No le detectaron la leucemia específica que padecía y solo le aplicaron un tratamiento genérico."No le dijeron que su hija necesitaba trasplante, solo le dijeron 'ya no podemos hacer nada. Llévese a la niña a descansar'", narró la señora a Dixia.