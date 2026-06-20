"Despertar era pura misericordia": la transformación del hombre más obeso de Guatemala

Aun así, la incertidumbre no ha logrado derrotar la fe que lo sostuvo durante los años más oscuros de su vida. “Era más difícil cuando estaba postrado en una cama y pesaba más de 800 libras. Si Dios me ayudó a salir de ahí, también me va a ayudar a terminar este proceso”, dijo convencido.Según dijo en conversación con este medio, para él, la pérdida de peso fue más que cambiar su apariencia. Se trató de recuperar la oportunidad de seguir sirviendo a otros, de volver a abrazar a sus hijos y de ayudar a sus padres, quienes años atrás fueron quienes lo sostuvieron cuando ya no podía sostenerse ni a sí mismo.Aunque el cuerpo que carga hoy es muy distinto al de aquel joven de 26 años atrapado por la obesidad extrema, el sueño sigue siendo vivir lo suficiente para seguir ayudando a los demás. <br />“Dios me dio una segunda oportunidad. Ahora quiero usarla para hacer algo bueno por otras personas”, afirmó.