Los números revelan qué selección enfrentó la ruta más fácil del Mundial

Tegucigalpa, Honduras

Tan reveladores como fríos, los números retratan la realidad y ayudan a responder algunas de las preguntas que rondan entre los aficionados: ¿cuál de las ocho selecciones clasificadas a los cuartos de final del Mundial United 2026 ha tenido el camino más difícil? ¿Es cierto que la vigente campeona, Argentina, se ha visto favorecida por el calendario? Los datos ofrecen una respuesta. Para analizar las versiones que sostienen que algunas selecciones han recorrido una ruta más accesible que otras, Golazo elaboró un estudio basado en la posición de los rivales de cada uno de los ocho clasificados en el ranking Fifa.

Cuanto menor es el número en la clasificación, mejor ubicada está una selección. Considerando también el rival correspondiente a los cuartos de final, Noruega presenta el recorrido más exigente. El conjunto nórdico, que llegó a United 2026 ubicado en la posición 31 del ranking y actualmente ocupa la casilla 19, registra un promedio de 19.7 en la clasificación Fifa entre sus seis rivales desde la fase de grupos hasta los cuartos de final.

Bélgica y Marruecos

La selección de Erling Haaland se enfrentó a Irak (57), Senegal (15), Francia (3), Costa de Marfil (33), Suecia (38) y Brasil (6), además de Inglaterra (4), rival al que enfrentará este sábado. Noruega lidera con amplitud la lista de los recorridos más complejos. Detrás aparecen Bélgica, con un promedio de 28, y Marruecos, con 28.7. Los belgas tuvieron como adversarios a Egipto, Irán, Nueva Zelanda, Senegal, Estados Unidos y España. En el caso de Marruecos, su camino incluyó a tres selecciones históricas: Brasil, Países Bajos y Francia, además de Escocia y Haití. España aparece en el cuarto lugar de este análisis, con un promedio de 30.3, mientras que Francia ocupa el quinto puesto con 31.5. La cifra de los franceses aumenta debido a que enfrentarán en cuartos de final a Marruecos, séptima selección mejor ubicada en el ranking Fifa. Suiza figura a continuación con un promedio de 32, tras medirse con Qatar, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Argelia, Colombia y Argentina.

Sin un rival del top 10 en el camino

Inglaterra registra la segunda ruta menos exigente entre las ocho selecciones clasificadas. Sus rivales —Croacia, Ghana, Panamá, Congo, México y Noruega— arrojan un promedio de 34.8 en el ranking Fifa Sí, también está Argentina. De acuerdo con este análisis, la vigente campeona del mundo ha recorrido el camino menos complicado desde su debut hasta los cuartos de final. Las posiciones de sus rivales respaldan esa conclusión. Suiza, ubicada en el puesto 19 del ranking Fifa y rival de este sábado, es la selección mejor posicionada que enfrentará la Albiceleste.

El resto de sus adversarios no figura entre los primeros 20 lugares de la clasificación: Argelia (28), Austria (24), Jordania (63), Cabo Verde (67) y Egipto (29). Argentina es la única selección que, desde la fase de grupos hasta los cuartos de final, no ha enfrentado ni enfrentará a un rival ubicado dentro de las primeras 12 posiciones del ranking Fifa.

El ranking de los rivales de las ocho selecciones de los cuartos de final

NORUEGA RANKING Iraq 57 Senegal 15 Francia 3 Costa de Marfil 33 Brasil 6 Inglaterra 4 PROMEDIO DE RIVALES 19.7 BÉLGICA RANKING Egipto 29 Irán 20 Nueva Zelanda 85 Senegal 15 Estados Unidos 17 España 2 PROMEDIO DE RIVALES 28 MARRUECOS RANKING Brasil 6 Escocia 42 Haití 83 Holanda 8 Canadá 30 Francia 3 PROMEDIO DE RIVALES 28.7 ESPAÑA RANKING Cabo Verde 67 Arabia 61 Uruguay 16 Austria 24 Portugal 5 Bélgica 9 PROMEDIO DE RIVALES 30.3 FRANCIA RANKING Senegal 15 Iraq 57 Noruega 31 Suecia 38 Paraguay 41 Marruecos 7 PROMEDIO DE RIVALES 31.5 SUIZA RANKING Qatar 56 Bosnia 64 Canadá 30 Argelia 28 Colombia 13 Argentina 1 PROMEDIO DE RIVALES 32 INGLATERRA RANKING Croacia 11 Ghana 73 Panamá 34 Congo 46 México 14 Noruega 31 PROMEDIO DE RIVALES 34.8 ARGENTINA RANKING Argelia 28 Austria 24 Jordania 63 Cabo Verde 67 Egipto 29 Suiza 19 PROMEDIO DE RIVALES 38.3

RANKING DE SELECCIÓN Y PROMEDIO DE RIVALES