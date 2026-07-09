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Los números revelan qué selección enfrentó la ruta más fácil del Mundial

Un análisis del ranking Fifa de los rivales revela qué selecciones tuvieron el camino más exigente hacia los cuartos de final del Mundial United 2026

  • Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 09:11 -
  • Erlin Varela
Los números revelan qué selección enfrentó la ruta más fácil del Mundial

Ranking de los rivales de las clasificadas (entre más bajo es el número, mejor es la posición).
Tegucigalpa, Honduras

Tan reveladores como fríos, los números retratan la realidad y ayudan a responder algunas de las preguntas que rondan entre los aficionados: ¿cuál de las ocho selecciones clasificadas a los cuartos de final del Mundial United 2026 ha tenido el camino más difícil? ¿Es cierto que la vigente campeona, Argentina, se ha visto favorecida por el calendario? Los datos ofrecen una respuesta.

Para analizar las versiones que sostienen que algunas selecciones han recorrido una ruta más accesible que otras, Golazo elaboró un estudio basado en la posición de los rivales de cada uno de los ocho clasificados en el ranking Fifa.

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Cuanto menor es el número en la clasificación, mejor ubicada está una selección. Considerando también el rival correspondiente a los cuartos de final, Noruega presenta el recorrido más exigente.

El conjunto nórdico, que llegó a United 2026 ubicado en la posición 31 del ranking y actualmente ocupa la casilla 19, registra un promedio de 19.7 en la clasificación Fifa entre sus seis rivales desde la fase de grupos hasta los cuartos de final.

Bélgica y Marruecos

La selección de Erling Haaland se enfrentó a Irak (57), Senegal (15), Francia (3), Costa de Marfil (33), Suecia (38) y Brasil (6), además de Inglaterra (4), rival al que enfrentará este sábado.

Noruega lidera con amplitud la lista de los recorridos más complejos. Detrás aparecen Bélgica, con un promedio de 28, y Marruecos, con 28.7.

Los belgas tuvieron como adversarios a Egipto, Irán, Nueva Zelanda, Senegal, Estados Unidos y España. En el caso de Marruecos, su camino incluyó a tres selecciones históricas: Brasil, Países Bajos y Francia, además de Escocia y Haití.

España aparece en el cuarto lugar de este análisis, con un promedio de 30.3, mientras que Francia ocupa el quinto puesto con 31.5. La cifra de los franceses aumenta debido a que enfrentarán en cuartos de final a Marruecos, séptima selección mejor ubicada en el ranking Fifa.

Suiza figura a continuación con un promedio de 32, tras medirse con Qatar, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Argelia, Colombia y Argentina.

Sin un rival del top 10 en el camino

Inglaterra registra la segunda ruta menos exigente entre las ocho selecciones clasificadas. Sus rivales —Croacia, Ghana, Panamá, Congo, México y Noruega— arrojan un promedio de 34.8 en el ranking Fifa

Sí, también está Argentina. De acuerdo con este análisis, la vigente campeona del mundo ha recorrido el camino menos complicado desde su debut hasta los cuartos de final.

Las posiciones de sus rivales respaldan esa conclusión. Suiza, ubicada en el puesto 19 del ranking Fifa y rival de este sábado, es la selección mejor posicionada que enfrentará la Albiceleste.

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El resto de sus adversarios no figura entre los primeros 20 lugares de la clasificación: Argelia (28), Austria (24), Jordania (63), Cabo Verde (67) y Egipto (29).

Argentina es la única selección que, desde la fase de grupos hasta los cuartos de final, no ha enfrentado ni enfrentará a un rival ubicado dentro de las primeras 12 posiciones del ranking Fifa.

El ranking de los rivales de las ocho selecciones de los cuartos de final

NORUEGA RANKING

Iraq 57

Senegal 15

Francia 3

Costa de Marfil 33

Brasil 6

Inglaterra 4

PROMEDIO DE RIVALES 19.7

BÉLGICA RANKING

Egipto 29

Irán 20

Nueva Zelanda 85

Senegal 15

Estados Unidos 17

España 2

PROMEDIO DE RIVALES 28

MARRUECOS RANKING

Brasil 6

Escocia 42

Haití 83

Holanda 8

Canadá 30

Francia 3

PROMEDIO DE RIVALES 28.7

ESPAÑA RANKING

Cabo Verde 67

Arabia 61

Uruguay 16

Austria 24

Portugal 5

Bélgica 9

PROMEDIO DE RIVALES 30.3

FRANCIA RANKING

Senegal 15

Iraq 57

Noruega 31

Suecia 38

Paraguay 41

Marruecos 7

PROMEDIO DE RIVALES 31.5

SUIZA RANKING

Qatar 56

Bosnia 64

Canadá 30

Argelia 28

Colombia 13

Argentina 1

PROMEDIO DE RIVALES 32

INGLATERRA RANKING

Croacia 11

Ghana 73

Panamá 34

Congo 46

México 14

Noruega 31

PROMEDIO DE RIVALES 34.8

ARGENTINA RANKING

Argelia 28

Austria 24

Jordania 63

Cabo Verde 67

Egipto 29

Suiza 19

PROMEDIO DE RIVALES 38.3

RANKING DE SELECCIÓN Y PROMEDIO DE RIVALES

SELECCION RANKING RPR

Noruega 31 19.7

Bélgica 9 28.0

Marruecos 7 28.7

España 2 30.3

Francia 3 31.5

Suiza 19 32.0

Inglaterra 4 34.8

Argentina 1 38.3

*RPR: ranking promedio de los rivales.**Noruega tiene el camino más duro y Argentina el más accesible.

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Redacción web
Erlin Varela

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