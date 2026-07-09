Los números revelan qué selección enfrentó la ruta más fácil del Mundial

Tan reveladores como fríos, los números retratan la realidad y ayudan a responder algunas de las preguntas que rondan entre los aficionados: ¿cuál de las ocho selecciones clasificadas a los cuartos de final del Mundial United 2026 ha tenido el camino más difícil? ¿Es cierto que la vigente campeona, Argentina, se ha visto favorecida por el calendario? Los datos ofrecen una respuesta.
Para analizar las versiones que sostienen que algunas selecciones han recorrido una ruta más accesible que otras, Golazo elaboró un estudio basado en la posición de los rivales de cada uno de los ocho clasificados en el ranking Fifa.
Cuanto menor es el número en la clasificación, mejor ubicada está una selección. Considerando también el rival correspondiente a los cuartos de final, Noruega presenta el recorrido más exigente.
El conjunto nórdico, que llegó a United 2026 ubicado en la posición 31 del ranking y actualmente ocupa la casilla 19, registra un promedio de 19.7 en la clasificación Fifa entre sus seis rivales desde la fase de grupos hasta los cuartos de final.
Bélgica y Marruecos
La selección de Erling Haaland se enfrentó a Irak (57), Senegal (15), Francia (3), Costa de Marfil (33), Suecia (38) y Brasil (6), además de Inglaterra (4), rival al que enfrentará este sábado.
Noruega lidera con amplitud la lista de los recorridos más complejos. Detrás aparecen Bélgica, con un promedio de 28, y Marruecos, con 28.7.
Los belgas tuvieron como adversarios a Egipto, Irán, Nueva Zelanda, Senegal, Estados Unidos y España. En el caso de Marruecos, su camino incluyó a tres selecciones históricas: Brasil, Países Bajos y Francia, además de Escocia y Haití.
España aparece en el cuarto lugar de este análisis, con un promedio de 30.3, mientras que Francia ocupa el quinto puesto con 31.5. La cifra de los franceses aumenta debido a que enfrentarán en cuartos de final a Marruecos, séptima selección mejor ubicada en el ranking Fifa.
Suiza figura a continuación con un promedio de 32, tras medirse con Qatar, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Argelia, Colombia y Argentina.
Sin un rival del top 10 en el camino
Inglaterra registra la segunda ruta menos exigente entre las ocho selecciones clasificadas. Sus rivales —Croacia, Ghana, Panamá, Congo, México y Noruega— arrojan un promedio de 34.8 en el ranking Fifa
Sí, también está Argentina. De acuerdo con este análisis, la vigente campeona del mundo ha recorrido el camino menos complicado desde su debut hasta los cuartos de final.
Las posiciones de sus rivales respaldan esa conclusión. Suiza, ubicada en el puesto 19 del ranking Fifa y rival de este sábado, es la selección mejor posicionada que enfrentará la Albiceleste.
El resto de sus adversarios no figura entre los primeros 20 lugares de la clasificación: Argelia (28), Austria (24), Jordania (63), Cabo Verde (67) y Egipto (29).
Argentina es la única selección que, desde la fase de grupos hasta los cuartos de final, no ha enfrentado ni enfrentará a un rival ubicado dentro de las primeras 12 posiciones del ranking Fifa.
El ranking de los rivales de las ocho selecciones de los cuartos de final
NORUEGA RANKING
Iraq 57
Senegal 15
Francia 3
Costa de Marfil 33
Brasil 6
Inglaterra 4
PROMEDIO DE RIVALES 19.7
BÉLGICA RANKING
Egipto 29
Irán 20
Nueva Zelanda 85
Senegal 15
Estados Unidos 17
España 2
PROMEDIO DE RIVALES 28
MARRUECOS RANKING
Brasil 6
Escocia 42
Haití 83
Holanda 8
Canadá 30
Francia 3
PROMEDIO DE RIVALES 28.7
ESPAÑA RANKING
Cabo Verde 67
Arabia 61
Uruguay 16
Austria 24
Portugal 5
Bélgica 9
PROMEDIO DE RIVALES 30.3
FRANCIA RANKING
Senegal 15
Iraq 57
Noruega 31
Suecia 38
Paraguay 41
Marruecos 7
PROMEDIO DE RIVALES 31.5
SUIZA RANKING
Qatar 56
Bosnia 64
Canadá 30
Argelia 28
Colombia 13
Argentina 1
PROMEDIO DE RIVALES 32
INGLATERRA RANKING
Croacia 11
Ghana 73
Panamá 34
Congo 46
México 14
Noruega 31
PROMEDIO DE RIVALES 34.8
ARGENTINA RANKING
Argelia 28
Austria 24
Jordania 63
Cabo Verde 67
Egipto 29
Suiza 19
PROMEDIO DE RIVALES 38.3
RANKING DE SELECCIÓN Y PROMEDIO DE RIVALES
SELECCION RANKING RPR
Noruega 31 19.7
Bélgica 9 28.0
Marruecos 7 28.7
España 2 30.3
Francia 3 31.5
Suiza 19 32.0
Inglaterra 4 34.8
Argentina 1 38.3
*RPR: ranking promedio de los rivales.**Noruega tiene el camino más duro y Argentina el más accesible.