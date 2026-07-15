El Gobierno cubano acusa a EE UU de no importarle el “sufrimiento de miles de familias”

La Habana

El Gobierno cubano acusó, este miércoles, a EE.UU., de “condenar al pueblo” y de no importarle “el sufrimiento de miles de familias” en la isla por su política de “asfixia” con el bloqueo petrolero impuesto en enero y las sanciones secundarias a empresas relacionadas con el Ejecutivo de La Habana.

El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, señaló en redes sociales que “la caída ayer del Sistema Eléctrico Nacional” —la quinta en lo que va de 2026 y la tercera en apenas una semana— “se produce en un contexto de máxima asfixia” a la economía del país caribeño y al “sector electroenergético por parte del gobierno de EE.UU.

”A los gobernantes estadounidenses, en particular a su secretario de Estado (Marco Rubio), no les importa el sufrimiento de miles de familias, los cientos de hospitales sin fluido eléctrico, la pérdida de alimentos por falta de refrigeración”, puntualizó el jefe de la diplomacia del país caribeño.

Reiteró, asimismo, que a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, “no le ha sido suficiente el genocida cerco petrolero” y “persigue y sanciona a empresas cubanas y extranjeras vinculadas a esa área estratégica”.