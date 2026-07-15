Juez ordena a Maduro y a otros chavistas pagar 314 millones de dólares por demanda en EEUU

Miami

Un juez federal en EE.UU. ordenó al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a otros chavistas pagar 314 millones de dólares como indemnización por una demanda presentada por más de una decena de estadounidenses por secuestro, tortura y terrorismo, aunque excluyó del pago a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La Corte del Distrito Sur de Florida también responsabilizó a los actuales ministros del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y de Agricultura, Vladimir Padrino, así como al empresario y exministro Alex Saab, detenido en Miami, al grupo criminal conocido como el Cártel de los Soles, a Maikel José Moreno Pérez, a Néstor Luis Reverol y a Tarek William Saab.

Por ahora, el juez Darrin P. Gayles excluyó a los otros demandados: la mandataria encargada y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y las empresas estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Corporación Venezolana del Petroleo (CVP).

Los demandantes incluyen a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes en 2023 fueron parte de un intercambio de prisioneros durante la presidencia del estadounidense Joe Biden (2021-2025) que resultó en la liberación de Alex Saab, detenido desde mayo pasado otra vez en EE.UU., donde afronta una audiencia preliminar la próxima semana en un caso de lavado de dinero.

Los demandantes, entre ellos personas que estuvieron secuestradas en Venezuela y dos menores de edad, habían presentado la demanda en agosto de 2025, pero la reactivaron en enero con una nueva moción tras la captura de Maduro por tropas estadounidenses el 3 de enero de este año en Caracas.

El exgobernante fue trasladado a Nueva York, donde permanece preso y afronta cargos de narcoterrorismo.El recurso acusa a los líderes del chavismo de violar la Ley Federal Antiterrorismo (ATA, en inglés), la Ley Antiterrorismo de Florida y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).

El fallo del juez argumentó que Maduro "históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por la liberación de criminales venezolanos recluidos en los Estados Unidos".