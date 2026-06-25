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Desde prisión: Maduro envía mensaje tras los terremotos en Venezuela

"Venezuela ha enfrentado grandes pruebas", y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad", expresó el mandatario depuesto de Venezuela

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 08:31 -
  • Agencia EFE
Desde prisión: Maduro envía mensaje tras los terremotos en Venezuela

Personas caminan sobre escombros de edificios derrumbados por los terremotos este jueves, en el sector San Bernardino, en Caracas (Venezuela).

 EFE/ Carlos Seijas
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, ha mandado un mensaje de solidaridad a su país tras los terremotos del miércoles, en el que señala que "en esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor".

En un escrito difundido en sus redes sociales y fechado en Nueva York, donde Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen en una prisión federal acusados de narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armas, el dirigente le dice al "amado pueblo de Venezuela" que es el momento de "la máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción".

Las impactantes imágenes del doble terremoto en Venezuela

"Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB (policía), FANB (ejército), protección civil, bomberos, trabajadores y voluntarios", añade.

Maduro pide "unión nacional, serenidad y amor concreto" para "ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir".

"Venezuela ha enfrentado grandes pruebas", continúa, "y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad".

"Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!", concluye su mensaje. El balance oficial provisional de los terremotos del miércoles, de intensidad 7,2 y 7,5, es de 164 muertos y 971 heridos.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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