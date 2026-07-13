Venezuela mantendrá proceso de reestructuración de su deuda externa pese a los terremotos

Venezuela

El Gobierno de Venezuela aseguró este lunes que mantendrá el proceso ordenado de reestructuración de su deuda externa, anunciado en mayo pasado, pese al doble terremoto que afectó la zona norte del país suramericano.

"Durante las últimas semanas hemos mantenido intercambios técnicos intensivos con nuestros socios y con las instituciones financieras internacionales", indicó el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, en un acto del Consejo Nacional de Economía, en el que también participa la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

Así mismo, Ortega dijo que continúa afinando el marco macroeconómico y el análisis de sostenibilidad de la deuda, "incorporando el impacto económico de los terremotos".

"Esperamos publicar estos trabajos en las próximas semanas y estos constituirán una base sólida para avanzar en un proceso de reestructuración ordenado, transparente y creíble que permita crear el espacio fiscal necesario para la reconstrucción del país", añadió el también representante de Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).