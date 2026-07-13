Aún no identifican al agente del ICE que mató al migrante mexicano Lorenzo Salgado

Texas, Estados Unidos

La Fiscalía de Houston (Texas), encargada de investigar la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), denunció este lunes la falta de cooperación del Gobierno federal y aseguró que todavía desconoce la identidad de los agentes implicados. "Es inaceptable", afirmó Sean Teare, el fiscal que encabeza la investigación, durante una rueda de prensa celebrada la tarde del lunes. El condado de Harris abrió la semana pasada una pesquisa paralela a la del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), después de que activistas, legisladores y familiares de Salgado reclamaran una investigación independiente.

"Va a ser casi una semana (desde la muerte de Salgado) y nadie a nivel estatal sabe quiénes eran los agentes, ni dónde están", denunció el fiscal. El funcionario señaló que su oficina está siguiendo "todas las vías posibles" de investigación para identificar a los agentes del ICE que estuvieron involucrados en la muerte de Salgado, lo que incluye cámaras de vigilancia y testigos. "Somos muy buenos en identificar a individuos que no quieren ser identificados. Creo que es increíble que en el año 2026 estemos hablando de agentes federales que no quieren ser identificados, pero es lo que hay", subrayó Teare. El condado de Harris está en el proceso de aprobar los fondos para financiar la investigación de la Fiscalía, según informó el comisionado Rodney Ellis. Salgado, radicado en EE.UU. hace más de 30 años, murió el pasado martes en Magnolia Park, un barrio históricamente latino de Houston.