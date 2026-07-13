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Trump: "Vamos a golpear muy duro esta noche y mañana" a Irán

El presidente de Estados Unidos concedió una entrevista con el comentarista político conservador Hugh Hewitt y aseguró que hay posibles objetivos militares identificados

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 14:43 -
  • Agencia EFE
Trump: Vamos a golpear muy duro esta noche y mañana a Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

 Foto: EFE
Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las fuerzas armadas de su país atacarán con fuerza a Irán "esta noche" y "mañana", en medio del restablecimiento de las hostilidades con Teherán.

"Vamos a golpearlos muy duro esta noche y vamos a golpearlos muy duro mañana, y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto", declaró Trump durante una entrevista con el comentarista político conservador Hugh Hewitt, y aseguró que hay posibles objetivos militares identificados.

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Agencia EFE
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