Trump: "Vamos a golpear muy duro esta noche y mañana" a Irán

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las fuerzas armadas de su país atacarán con fuerza a Irán "esta noche" y "mañana", en medio del restablecimiento de las hostilidades con Teherán.

"Vamos a golpearlos muy duro esta noche y vamos a golpearlos muy duro mañana, y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto", declaró Trump durante una entrevista con el comentarista político conservador Hugh Hewitt, y aseguró que hay posibles objetivos militares identificados.



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