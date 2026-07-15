Trump rechaza la suspensión de controles de tráfico del ICE tras las muertes en Maine y Texas

Washington, Estados Unidos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, rechazó este miércoles la suspensión temporal de los controles de tráfico por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la muerte de dos personas durante operativos migratorios en Maine y Texas. En un mensaje en su red Truth Social, Trump elogió el "trabajo excelente" y la "labor necesaria" que realizan los agentes del ICE y reiteró sus acusaciones contra la anterior Administración del demócrata Joe Biden sobre la supuesta entrada de millones de personas al país "sin control ni verificación".

"Muchos eran delincuentes, y debemos expulsarlos. Para lograrlo, debemos ser fuertes, firmes e inteligentes, y no podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces del ICE para combatir el crimen: ¡los controles de tráfico! Si lo hacemos, estaremos jugando a favor de los delincuentes", advirtió. Según el republicano Trump, a los demócratas "radicales de izquierda les encantaría que esto sucediera", pero insistió en que esto no ocurrirá bajo su mandato. "ICE, sean prudentes, justos e inteligentes, y vuelvan a hacer su trabajo tan importante. ¡Sigan registrando esas cifras positivas en la lucha contra el crimen! Recuerden que en Estados Unidos se les aprecia y respeta", aseguró.