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Enfermera conmueve al orar por bebés hospitalizados durante su turno

Denia Gutiérrez, enfermera del hospital Mario Rivas, ha conmovido las redes sociales al orar por los bebés en cuidados neonatales

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 17:40 -
  • Jacqueline Molina
Enfermera conmueve al orar por bebés hospitalizados durante su turno

Las imágenes de la licenciada Denia Gutiérrez orando por los bebés ha conmovido a las redes sociales.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

La escena de una enfermera orando por los pacientes que se encuentran en cuidados mínimos neonatales ha conmovido a los usuarios en redes sociales, quienes han destacado su fe y humanidad.

Se trata de la licenciada en Enfermería, Denia Gutiérrez, quien desde 2023 trabaja en el área de neonatología del hospital Mario Rivas en San Pedro Sula.

En entrevista con Diario LA PRENSA, la profesional de 32 años y originaria de San José, La Paz, relató que es una mujer de fe, ya que a lo largo de los años ha podido ver la mano de Dios obrando en su vida.

La licenciada en enfermería Denia Gutiérrez.

La licenciada en enfermería Denia Gutiérrez.

 (Foto: Cortesía)

"Lo que me ha motivado a orar por mis pacientes es la gratitud y la convicción de que Dios es quien tiene el control de todo. Cuando estaba estudiando, recuerdo que incluso oraba hasta para poder comprar un par de zapatos y siempre Él proveía", expresó.

Gutiérrez compartió que cuando se graduó de la universidad, luego de atravesar muchas dificultades económicas, oraba por un trabajo. "Dios abrió las puertas para poder tener este empleo, así que ahora oro en señal de gratitud y para que sea Él haciendo su voluntad en la vida de mis neonatitos" comentó.

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También dijo que en medio de los monitores, las incubadoras y largas jornadas, encuentra paz en la oración y esto le ayuda a trabajar con empatía.

“Soy una madre que cuida a los bebés de otras mujeres. Hago todo lo que está en mis manos para brindarles atención, pero también creo que Dios puede hacer la obra en sus vidas”, indicó.

“En mi corazón hay agradecimiento porque Dios me permitió llegar hasta donde soñé con mi carrera. Ahora solo quiero llevar la presencia de Dios a mis neonatos y a sus padres, que están atravesando un proceso tan difícil”, concluyó.

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Jacqueline Molina
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Periodista multimedia con experiencia en noticias económicas, salud, historias humanas, cambio climático y biodiversidad. Parte del equipo de LA PRENSA desde 2022.

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