Enfermera conmueve al orar por bebés hospitalizados durante su turno

San Pedro Sula, Honduras.

La escena de una enfermera orando por los pacientes que se encuentran en cuidados mínimos neonatales ha conmovido a los usuarios en redes sociales, quienes han destacado su fe y humanidad. Se trata de la licenciada en Enfermería, Denia Gutiérrez, quien desde 2023 trabaja en el área de neonatología del hospital Mario Rivas en San Pedro Sula. En entrevista con Diario LA PRENSA, la profesional de 32 años y originaria de San José, La Paz, relató que es una mujer de fe, ya que a lo largo de los años ha podido ver la mano de Dios obrando en su vida.

"Lo que me ha motivado a orar por mis pacientes es la gratitud y la convicción de que Dios es quien tiene el control de todo. Cuando estaba estudiando, recuerdo que incluso oraba hasta para poder comprar un par de zapatos y siempre Él proveía", expresó. Gutiérrez compartió que cuando se graduó de la universidad, luego de atravesar muchas dificultades económicas, oraba por un trabajo. "Dios abrió las puertas para poder tener este empleo, así que ahora oro en señal de gratitud y para que sea Él haciendo su voluntad en la vida de mis neonatitos" comentó.